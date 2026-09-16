¡Hasta 45 °C! Estos estados enfrentarán calor extremo este 16 de septiembre

Si este 16 de septiembre tienes planes para salir, hacer alguna actividad al aire libre o simplemente quieres saber cómo estará el día después de las celebraciones patrias, el pronóstico trae un escenario bastante distinto según la región del país.

Mientras algunos estados tendrán lluvias fuertes y tormentas, en el norte todavía se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius. Al mismo tiempo, una masa de aire frío comenzará a modificar las condiciones en varias entidades y pondrá fin a la onda de calor en parte del norte de México.

La lluvia también llegará al centro del país, aunque para la Ciudad de México el pronóstico apunta a precipitaciones aisladas.

¿Cómo estará el clima en CDMX este 16 de septiembre?

En la Ciudad de México, el día comenzará con cielo medio nublado, bruma y ambiente fresco. En las zonas altas del Valle de México las temperaturas serán más frías durante las primeras horas.

Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente será cálido. Sin embargo, existe posibilidad de lluvias aisladas en la capital, acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura máxima en la CDMX estará entre 25 y 27 °C, mientras que la mínima será de 12 a 14 °C.

También se espera viento del este y noreste de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h.

En el Estado de México se pronostican intervalos de chubascos. Para Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 8 a 12 °C.

Lluvias en México: estos estados tendrán las precipitaciones más fuertes

El panorama de lluvias será particularmente activo en varias entidades del país.

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Además, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo.

En Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

La Ciudad de México, junto con Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, tendrá lluvias aisladas.

Las precipitaciones fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas.

¿Dónde hará más calor este 16 de septiembre?

Aunque las lluvias estarán presentes en buena parte del territorio, el calor continuará siendo intenso en el norte y algunas regiones del occidente y sur.

Las temperaturas más altas, de 40 a 45 °C, se esperan en Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

También habrá máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y el suroeste del Estado de México se esperan temperaturas de entre 30 y 35 °C.