Lluvias intensas y heladas: el frente frío 2 azota a México

El paraguas seguirá siendo indispensable en buena parte de México. Este miércoles 21 de octubre, las lluvias podrían alcanzar niveles intensos en Veracruz y Oaxaca, mientras el viento del norte mantendrá condiciones adversas en las costas y el ambiente frío persistirá en zonas altas del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar asociada al frente frío número 2 continuará influyendo en el tiempo, aunque el sistema dejará de afectar directamente al territorio nacional durante las primeras horas del miércoles.

¿En qué estados lloverá más fuerte este miércoles 21 de octubre?

Las precipitaciones más intensas se esperan en el oriente y sureste del país. Estos son los estados con mayores acumulados previstos por el SMN:

Lluvias intensas : Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (noreste).

: Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (noreste). Lluvias muy fuertes : Tabasco (oeste) y Chiapas (norte).

: Tabasco (oeste) y Chiapas (norte). Lluvias fuertes : Chihuahua (oeste y sur), Tamaulipas (norte y sureste), Guerrero (sur y sureste), Puebla (norte y sureste), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

: Chihuahua (oeste y sur), Tamaulipas (norte y sureste), Guerrero (sur y sureste), Puebla (norte y sureste), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur). Chubascos : Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (suroeste) y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (suroeste) y Yucatán. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México.



Las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

¿Dónde hará más frío y qué estados tendrán temperaturas de hasta 40 grados?

Aunque el frente frío mantiene un ambiente fresco en varias regiones, el calor continuará en el noroeste y otras zonas del país.

De 35 a 40 °C: sur de Sonora y norte de Sinaloa.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, noreste de Coahuila, noreste de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

🌞🥵 Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #Sinaloa. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok https://t.co/6ZCqkOvJCl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

En contraste, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se esperan en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

🥶 Hoy, las #Temperaturas más bajas a nivel nacional, se registraron en regiones de #Durango, #Chihuahua y #BajaCalifornia. Las tonalidades azules representan valores inferiores a 10 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok https://t.co/EoC9fvAx1E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

¿En qué estados habrá fuertes vientos y oleaje elevado?

El viento del norte será uno de los principales efectos de la masa de aire polar. En la costa centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, se prevén rachas de 50 a 70 km/h.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de posibles tolvaneras en Baja California.

En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

El oleaje llegará a 2 y 3 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, en el golfo de Tehuantepec. En otros puntos del Pacífico y el golfo de México se esperan olas de entre 1 y 2 metros.

Las autoridades advierten que las rachas pueden derribar árboles y anuncios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este 21 de octubre?

En el Valle de México se espera una mañana de cielo medio nublado y ambiente frío a fresco, con posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente será templado.

En el Estado de México se pronostican chubascos, mientras que en la Ciudad de México podrían presentarse lluvias aisladas, ambas con posibilidad de descargas eléctricas.

Estas son las temperaturas previstas:

Ciudad de México : mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C.

: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Estado de México: mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C.

