Trayectoria de “Otis” en Acapulco: ¿qué otros estados afectará? Este será el clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy miércoles 25 de octubre de 2023, en el que se prevé la presencia de chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste mexicano.

También habrá lluvias muy fuertes en el centro, oriente y sureste mexicano, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Guatemala, sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias intensas en Chiapas. Se mantendrá en vigilancia.

Habrá lluvias en los siguientes estados por el paso de “Otis”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este jueves 26 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Otis”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

Intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Nayarit y Yucatán.

¿Qué otros estados afectará “Otis”?|CONAGUA

¿Cuál es la trayectoria de “Otis”?

De acuerdo con la Conagua, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, “Otis” se debilitó a baja presión remanente. Su centro se localiza sobre Michoacán, a 75 km de Morelia, Michoacán y a 260 de Acapulco, Guerrero.

La amplia circulación del fenómeno ocasiona lluvias intensas, torrenciales en Guerrero; muy fuertes en Michoacán y Puebla; fuertes en el Estado de México, Morelos y Oaxaca, así como la CDMX. De igual forma, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en zonas costeras de Guerrero, disminuyendo gradualmente.

Así estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 26 de octubre

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo nublado con bancos de niebla al amanecer en el Valle de México. En el transcurso de la tarde, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

¡Fuertes lluvias y descargas eléctricas por “Otis”!|CONAGUA

¿Cómo será el clima en Coahuila? Alertan por posible tornado

El radar detecta ecos de reflectividad asociados con lluvias fuertes en el norte de Coahuila y una celda en rotación con movimiento al este a 10 km/h. que podría originar tornado o torbellino en los municipios de Acuña, Jiménez y Piedras Negras.

En la próxima hora, se mantendrán las condiciones para lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizo de diferente tamaño y vientos con rachas de 50 a 70 km/h en regiones:

