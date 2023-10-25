El paso del huracán “Otis” por Acapulco; así se ve la destrucción en la Costera Miguel Alemán

Durante la madrugada de este 25 de octubre, el “Otis” tocó tierra en Guerrero como huracán categoría 5. Pese a que el fenómeno se ha debilitado a baja una presión remanente, su paso dejó severos daños a hoteles, edificios públicos, hospitales y viviendas. Aquí las primeras imágenes.

EN VIVO | Así luce Acapulco tras el paso de “Otis”

¡No se han dimensionado los daños! El paso del huracán “Otis” dejó al puerto de Acapulco, Guerrero, con vías bloqueadas y cortes de energía y comunicaciones, lo que impedía determinar la dimensión de los daños; sin embargo, a lo largo del día han circulado algunas imágenes a través de redes sociales.

El fenómeno, que toco tierra como huracán categoría, 5, se degradó a una presión remanente aproximadamente a las 15:00 horas de este miércoles. Su centro se localiza sobre Michoacán, a 75 km de Morelia, y a 260 de Acapulco. Lamentablemente, los daños de los que se tiene conciencia hasta el momento continúan siendo impresionante.

El paso de “Otis” por Acapulco.

¡Tragedia en Guerrero! Acapulco amanece devastado tras el paso de “Otis”

Una de las imágenes más impactante sobre la devastación de “Otis”, es la que se ha compartido desde el interior del Hotel Princess, uno de los más emblemáticos en la Zona Diamante de Acapulco.

El hotel Princess era de los más emblemáticos de Acapulco.|Edición

Por otro lado, las imágenes de la plaza Galerías Diana, ubicada en la costera Miguel Alemán, también han cobrado gran relevancia porque la zona se encuentra prácticamente destruida.

¡Noche de terror! Turistas relatan cómo se sintió el paso de “Otis” por Acapulco

A las 00:25 hora local (05:25 GMT), “Otis” tocó tierra en las inmediaciones del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, rachas de 330 km/h y desplazamiento a 17 km/h al nor-noroeste como huracán categoría 5.

El impactó del fenómeno provocó una noche de pánico entre los turistas, pues durante la mañana de este miércoles, las primeras imágenes sobre el paso de “Otis” comenzaron a circular y las narraciones de algunos huéspedes entre lágrimas comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Tal es el caso de Luisa Peña, quien a través de sus cuentas personales, difundió videos en los que narra el cómo sobrevivió al ‘ojo del huracán’.

“Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco en el Hotel Princess, acaba de pasar lo más cañón que fue literal, estuve en el ojo del huracán. Me acaban de rescatar, en un momento cuando dieron las 11 de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da”, recuerda, Peña, quien minutos después se refugió en el armario de su cuarto de hotel e intentó meditar para controlarse.

“Me escondí en el clóset": Luisa Peña narra el terror que vivió en hotel de Acapulco por “Otis”

Por otra parte, algunos turistas más relatan que los fuertes vientos de “Otis” provocaron que se rompieran ventanales de varios hoteles y salieran volando muebles, lo que generó terror para quienes se encuentran varados en pisos intermedios, porque mientras en los pisos superiores el techo salía volando, los primeros niveles se inundaron.

¡Devastador!



Así quedó #Acapulco tras la trayectoria del #huracán "#Otis".



El puerto sigue incomunicado y se reportan varias #afectaciones; aún no se sabe si hay pérdidas humanas.https://t.co/r8wAqxfkDv pic.twitter.com/q4ylxmtoAZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

¡Acapulco incomunicado! Autopista del Sol cierra en ambos sentidos por deslaves

El paso de “Otis” ocasionó el cierre en ambos sentidos por deslaves en la autopista del Sol; sin embargo, cerca de las 14:30 horas, La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó la apertura de uno de los tramos de la autopista México-Acapulco a partir del kilómetro 360.

La autopista se mantuvo cerrada por ambos sentidos desde las primeras horas de este miércoles 25 de octubre.