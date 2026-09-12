¿Te vas de fiesta este sábado? Aguas con las lluvias que siguen azotando al país, mientras que el calor no se va
Jalisco y Michoacán tendrán las lluvias más fuertes, mientras Baja California enfrentará temperaturas superiores a 45 grados.
El sábado llegará con lluvias intensas, calor extremo y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México. Jalisco y Michoacán concentran el mayor riesgo, con precipitaciones de 75 a 150 milímetros, que podrían provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves.
También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero y Chiapas. En otras entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste habrá chubascos y lluvias fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posible granizo.
¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 °C?
El calor seguirá pegando fuerte en buena parte del país. Baja California podría superar los 45 °C, mientras Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán máximas de 40 a 45 °C.
Además, continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.
Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2026
Consulta los registros aquí. ⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/16ZQYMlwEC
¿Habrá fuertes vientos y oleaje?
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán rachas de 50 a 70 km/h. También habrá viento fuerte en estados del norte, sureste y centro del país.
En las costas del Pacífico se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros, principalmente frente a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex el 12 de septiembre?
En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo medio nublado y posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.
En Ciudad de México, la temperatura será de 25 a 27 °C como máxima y de 13 a 15 °C como mínima. Mientras que en el Estado de México, se pronostica una máxima de 21 a 23 °C y mínima de 9 a 11 °C.
Las lluvias podrían reducir la visibilidad y ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves. El viento tendrá rachas de 30 a 50 km/h.