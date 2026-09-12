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¿Te vas de fiesta este sábado? Aguas con las lluvias que siguen azotando al país, mientras que el calor no se va

Jalisco y Michoacán tendrán las lluvias más fuertes, mientras Baja California enfrentará temperaturas superiores a 45 grados.

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Clima en México mañana 12 de septiembre: lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados|Azteca Noticias

Escrito por: Oscar Morales

El sábado llegará con lluvias intensas, calor extremo y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México. Jalisco y Michoacán concentran el mayor riesgo, con precipitaciones de 75 a 150 milímetros, que podrían provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero y Chiapas. En otras entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste habrá chubascos y lluvias fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posible granizo.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 °C?

El calor seguirá pegando fuerte en buena parte del país. Baja California podría superar los 45 °C, mientras Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán máximas de 40 a 45 °C.

Además, continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán rachas de 50 a 70 km/h. También habrá viento fuerte en estados del norte, sureste y centro del país.

En las costas del Pacífico se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros, principalmente frente a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex el 12 de septiembre?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo medio nublado y posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.

En Ciudad de México, la temperatura será de 25 a 27 °C como máxima y de 13 a 15 °C como mínima. Mientras que en el Estado de México, se pronostica una máxima de 21 a 23 °C y mínima de 9 a 11 °C.

Las lluvias podrían reducir la visibilidad y ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves. El viento tendrá rachas de 30 a 50 km/h.

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