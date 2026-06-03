México tendrá lluvias intensas en más de 15 estados del país; así el clima este miércoles

México volverá a tener otro día con fuertes lluvias debido a un temporal que se ubica en el oriente, sur y sureste del territorio nacional. Mientras que, en las próximas horas estaría acercándose la onda tropical número 4, lo que podría causar estragos al clima este miércoles 3 de junio.

Cabe recordar que la temporada de huracanes ya arrancó, y este martes se formó la primera depresión tropical 'Uno-E' en el Pacífico, que en caso de evolucionar se podría formar la tormenta tropical “Amanda”.

Estados de México donde se prevén de lluvias torrenciales a fuertes lluvias

Si el sureste mexicano ya espera fuertes lluvias, el arribo de la onda tropical podría generar intensas precipitaciones en diversas zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros estados.



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm) : Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

: Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y noreste), Coahuila (oeste y noroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur), Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).

Chihuahua (este y noreste), Coahuila (oeste y noroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur), Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur). Chubascos : Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte).

: Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo y Quintana Roo (norte).

Hidalgo y Quintana Roo (norte). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

🌧️ Hoy comienza un #TemporalDeLluvias en distintas regiones de #México.



Consulta en el video la información más relevante que se prevé en diferentes regiones de #México y conoce sus posibles efectos.⬇️ pic.twitter.com/GLwmiMhiHY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Pronóstico de altas temperaturas: ola de calor en México

Aunque la ola de calor dejó de afectar al estado de Morelos, más estados prevén temperaturas altas durante la tarde de este miércoles 2 de junio:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sonora (este) y Sinaloa (norte y centro).

Sonora (este) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y noreste), Durango (noroeste), Nayarit (norte) y Oaxaca (sur).

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y noreste), Durango (noroeste), Nayarit (norte) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo (norte).

Continuará el #TemporalDeLluvias en el oriente, sur y sureste de #México, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ⬇️https://t.co/FoQGaS1zdN pic.twitter.com/KElbNJFaJJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

De igual forma, autoridades emitieron un aviso por posibles tolvaneras y viento de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Clima en CDMX y Edomex

Una tarde de lluvias y de intenso calor. Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se prevé el cielo parcialmente nublado, ambiente de fresco a templado durante la mañana.

Hacia la tarde, se espera un ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima será de 15 a 17 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.