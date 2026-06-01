¡Saca el paraguas! Estos son los municipios de México que se les caerá en cielo por el temporal de lluvias

El clima de México esta primera semana de junio se va a definir por climas acompañados de granizo y tormentas eléctricas por un temporal de lluvias previsto para distintos municipios.

Si vives en las zonas propensas a inundaciones o planeas salir a carretera, te dejamos el mapa completo de las entidades que serán atacadas por este fenómeno natural.

Afectados por temporal de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional ya alertó por acumulados de agua de entre los 75 milímetro y los 150 en cuatro entidades importantes de México.

Los aguaceros más intensos sucederán en la zona centro, este y sureste de Puebla, así como en la parte centro y sur de Veracruz.

Entidades del norte de Oaxaca y sur de Chiapas también tendrán que tomar las debidas precauciones por la fuerza con la que caerá el agua.

Alerta por lluvias muy fuertes en Yucatán

No solo son esos cuatro estados los que vivirán las consecuencias del temporal de lluvias, sino también comunidades de la península y oriente.

Habrá lluvias que acumularán de 50 a 70 milímetros de agua en el norte y sur de Campeche, zona oeste de Yucatán y sur de Quintana Roo; estas sentirán los efectos de la humedad, compartiendo tipo de clima con el este y sur de Tlaxcala.

¡Aguas, capitalinos! Granizo y lluvias en la CDMX

El reporte de la Conagua también incluye entidades como Morelos, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco y el suroeste del Estado de México, que esperan lluvias fuertes.

Para el Valle de México y el centro, incluyendo a la Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, el pronóstico se queda en lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en las zonas altas.

A partir de hoy, se prevé un temporal de lluvias para el sur y sureste de #México y la #PenínsulaDeYucatán. Se pronostican para este lunes #Lluvias intensas en regiones de #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca y #Chiapas. Más información en https://t.co/GXPfhXXhs2  pic.twitter.com/viQ0nrPJtJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

No todo es lluvias y granizo

A pesar d elas lluvias y granizadas en una parte de la república, la ola de calor no va a parar en el Pacífico norte y noroeste.

Las remperaturas llegarán a niveles algo peligrosos en el norte de Sinaloa, superando los 45° C a la sombra. Regiones de Sonora, Chihuahua, Baja California, Durango, Nayarit y el centro de Michoacán también vivirán temperaturas máximas que rondarán entre los 40 y 45 grados.