Dos ciclones tropicales se acercan a México en menos de 7 días: ¿Cuáles serán sus nombres?

La temporada de huracanes tanto en Atlántico como en el Pacifico ya arrancó, y en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones tropicales e impactar México.

Ciclón tropical podría formarse en menos de 48 horas en Baja California

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California aumentó a 50 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

El sistema se localiza aproximadamente a 2 mil 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con velocidades que oscilan entre los 16 y 24 kilómetros por hora.

Incrementó a 50 % la probabilidad de que la zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico genere un #CiclónTropical en 48 horas. Al encontrarse a más de 2 mil kilómetros de distancia de la #PenínsulaDebajaCalifornia, de desarrollarse no afectará #México. Detalles en la imagen pic.twitter.com/iViNfgk9XN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

Aunque la probabilidad de que se forme en menos de 7 días es del 90%, autoridades meteorológicas informaron que el ciclón no afectará tierras mexicanas.

Vigilan posible ciclón tropical en Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Sumado al fenómeno que se desarrolla en aguas abiertas del Pacífico, Conagua mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que podría formarse al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Actualmente, solo tiene un 30 por ciento de probabilidad que se desarrolle en los próximos 7 días, pero en caso de formarse podría afectarse las costas mexicanas con fuertes vientos y lluvias.

Por ahora, no existe un pronóstico que indique afectaciones directas para las entidades del sur del país, pero el monitoreo se mantiene de forma permanente.

¿Cuáles serán los nombres de los ciclones tropicales del Pacífico?

Si ambos sistemas logran tomar fuerza hasta convertirse en tormentas tropicales, recibirán los primeros nombres asignados para la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico.

El primero en alcanzar esa categoría llevará el nombre de Amanda, mientras que el segundo, si logra formarse en las costas de Oaxaca y Guerrero, será denominado Boris.

🌪️🌧️ Mañana inicia la #TemporadaDeLluviasYCiclonesTropicales 2026 en el océano #Pacífico.



Mantente informado sobre la evolución de los sistemas tropicales y las condiciones del tiempo siguiendo al #SMNmx en todas nuestras redes sociales. 📡🇲🇽 pic.twitter.com/h3NVtYM24z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 14, 2026

La lista oficial de nombres para el Pacífico contempla:

Amanda, Boris,Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Aunque para esta temporada se estima la formación de alrededor de 35 ciclones tropicales entre el Pacífico y el Atlántico, las autoridades cuentan con una lista más amplia en caso de que impacten más huracanes de lo previsto.