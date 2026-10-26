Tormenta tropical “Vance” provocará lluvias muy fuertes hoy en México: Esta es su ubicación, trayectoria y estados afectados

El clima lluvioso en el Pacífico mexicano continúa al inicio de esta semana. En las primeras horas de este lunes 26 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que "Vance" avanza como tormenta tropical al sur-suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

Su circulación va a dejar lluvias muy fuertes, ráfagas de viento y marejada en varios estados del occidente y sur del país.

Esta es su ubicación exacta y qué estados de México se verán afectados hoy.

¿Dónde está hoy la tormenta tropical "Vance"?

A las 06:00 de la mañana de este lunes, el centro de "Vance" está a 415 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno tiene vientos máximos de 100 km/h con rachas de hasta 120 km/h, moviéndose lentamente al noroeste a 9 km/h.

Estados donde se pronostican lluvias muy fuertes hoy lunes

La circulación del sistema va a reforzar el temporal de lluvias en las costas del Pacífico. Para este día se prevén precipitaciones en las siguientes entidades:



Lluvias puntuales muy fuertes, 50 a 75 mm: Sur de Nayarit y oeste de Jalisco

Sur de Nayarit y oeste de Jalisco Lluvias fuertes, 25 a 50 mm: Colima, costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero

Alerta por oleaje elevado y viento en playas del Pacífico por "Vance"

Además de la lluvia, las costas tendrán condiciones de marejadas. En Colima y Michoacán se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y olas de 3.0 a 4.0 metros de altura.

En las costas de Jalisco y Guerrero las olas estarán entre los 2.0 y 3.0 metros con rachas de viento de hasta 50 km/h.

¿Cuál es la trayectoria de "Vance" durante la semana?

El pronóstico oficial dice que "Vance" continuará en las costas mexicanas internado en el océano hacia el noroeste. Pasará como tormenta tropical a cientos de kilómetros de Jalisco y Sinaloa entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, manteniendo su avance sobre las aguas del Pacífico.

¿Cuándo comenzará a perder fuerza "Vance"?

Todo indica que para las primeras horas del viernes 30 de octubre "Vance" comenzará a degradarse a un sistema post-tropical o de remanentes, ubicándose a 220 kilómetros al suroeste de Bahía Tempehuaya, Sinaloa, perdiendo intensidad gradualmente.