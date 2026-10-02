¡Alerta por clima extremo! Huracán “Rachel”, lluvias torrenciales y frente frío golpean a México este viernes

El clima en México tendrá varios fenómenos activos este viernes 2 de octubre : El huracán "Rachel" seguirá desplazándose por el Pacífico, mientras el frente frío número 1 afectará el norte y noreste del país, con lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento.

La jornada también tendrá contrastes. Mientras algunos estados enfrentarán lluvias torrenciales y temperaturas de hasta 0 grados en zonas serranas, regiones del noroeste podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius.

Pronóstico del clima HOY: ¿Dónde lloverá más este viernes?

Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias intensas, al igual que Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche ; en estas regiones las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

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¿Qué pasará con el huracán Rachel?

Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y se alejará gradualmente de las costas nacionales. Aun así, su circulación mantendrá lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, además de viento y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

El oleaje podría alcanzar entre 5 y 6 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan olas de hasta 5 metros.

¿Dónde hará más frío HOY?

El descenso térmico se sentirá principalmente durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

En la Ciudad de México se pronostica una mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 23 a 25, con una mañana fresca y posibilidad de lluvias fuertes durante la tarde.

Mientras tanto, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora podrían alcanzar entre 40 y 45 grados, por lo que el clima tendrá contrastes marcados a lo largo del país.