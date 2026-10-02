¿Un año sin huracanes en el Atlántico? Esto explica la inusual temporada de 2026

La temporada de huracanes de 2026 podría terminar con un hecho excepcional: el Atlántico llega a octubre sin registrar un solo huracán. Aunque todavía quedan dos meses de temporada, la influencia de "El Niño", que ha provocado una fuerte cizalladura de viento, ha limitado el desarrollo de estos sistemas; ¿qué tan posible es que el Atlántico cierre el año sin huracanes?

¿Por qué aún no hay huracanes en el océano Atlántico?

Por primera vez en más de 30 años, el océano Atlántico no produjo ningún huracán durante septiembre. Solo otros tres meses de septiembre han transcurrido sin huracanes en el Atlántico.

La última vez ocurrió en 1994 y, antes de eso, en 1972 y 1962, de acuerdo con el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

El promedio por temporada es de siete huracanes, por lo que en la zona del Atlántico ya deberían haber visto cinco. Lo que más llama la atención es que septiembre suele ser la época de mayor actividad de huracanes, porque las cálidas aguas que alimentan las tormentas alcanzan su máxima extensión y temperaturas.

La falta de huracanes es porque la temperatura del agua ha sido muy cálida como para que se puedan formar huracanes en el Atlántico.

Además, la cizalladura del viento alimentada por "El Niño", se refiere a los cambios en la velocidad y la dirección del viento en diferentes niveles de la atmósfera, que puede destrozar desde sistemas tropicales incipientes hasta huracanes plenamente desarrollados.

¿Puede terminar el año sin huracanes en el Atlántico?

En 1914 y en 1907 solo ha habido dos años sin huracanes en el Atlántico. En los registros más modernos, desde 1950, no ha habido ninguna temporada atlántica sin huracanes.

Aún faltan dos meses, y en octubre se forma en promedio, aproximadamente, un huracán al año; en ocasiones, también puede formarse uno en noviembre.

El Caribe está plenamente bajo la influencia de la cizalladura de "El Niño", por lo que probablemente quede descartado como una zona de desarrollo durante el cierre de la temporada.