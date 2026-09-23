El huracán Polo azota a México; estos son los estados más afectados por lluvias

El huracán Polo y el monzón mexicano mantienen bajo vigilancia a varias regiones del país. Para este miércoles se esperan lluvias muy fuertes a intensas en estados del occidente, sur y noroeste, además de precipitaciones en buena parte del centro y sureste.

Las lluvias más intensas se pronostican en Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También habrá lluvias fuertes en zonas de Jalisco, Veracruz y Tabasco.

En tanto, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar lluvias ligeras.

Además, se esperan chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

¿Dónde hará más calor hoy?

Aunque la lluvia será protagonista en varias regiones, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del país.

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tabasco las máximas estarán entre 30 y 35 °C.

Por la mañana también habrá frío de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje?

Las rachas más fuertes se esperan en las costas de Michoacán y Guerrero, donde el viento podría alcanzar entre 60 y 80 km/h.

También se pronostican rachas de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

🌀El #Huracán #Polo se mantiene en la categoría 5 de la escala Saffir Simpson, su centro se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero.



🌀Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente del país.



⚠️ Revisa más detalles y mantente atento/a a las… pic.twitter.com/grkwFEzaoc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

En el Pacífico, el oleaje podría alcanzar 3 a 4 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en Colima y Oaxaca llegará de 2 a 3 metros.

Por estas condiciones, el SMN recomienda extremar precauciones en zonas costeras y durante los traslados por carretera, especialmente donde pueda reducirse la visibilidad o presentarse lluvia intensa.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con bruma y ambiente frío en zonas altas. Durante la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos y reducción de visibilidad, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En CDMX, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para el Edomex, se esperan entre 7 y 9 °C como mínima y de 22 a 24 °C como máxima.

El viento será del sureste, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 a 50 km/h.