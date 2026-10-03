¡Lluvias muy fuertes! Huracán Rachel, frente frío y onda tropical golpean a México

El huracán Rachel, el frente frío número 1 y la onda tropical número 42 provocarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones de México durante este sábado 3 de octubre.

Además, se mantendrá el ambiente caluroso en el noroeste, oriente y sureste del país, mientras que algunas zonas serranas registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

¿En qué estados lloverá este 3 de octubre?

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en el sureste del país, de entre 75 y 150 milímetros, en Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

En el siguiente nivel de intensidad se encuentran las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, que afectarán a Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Puebla y Quintana Roo.

Por otra parte, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

Finalmente, se pronostican intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en Guanajuato, Sonora y Chihuahua.

Se prevén #Lluvias de muy fuertes a intensas en la mayor parte de #México.



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¿Cómo estará la temperatura y el viento este 3 de octubre?

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y la península de Yucatán registrarán máximas de entre 35 y 40 grados.

Otras entidades, como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, alcanzarán valores de entre 30 y 35 grados.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en Baja California, mientras que en otras entidades se esperan rachas de hasta 60 km/h.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este 3 de octubre?

Para la Ciudad de México se esperan lluvias puntuales fuertes y una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 23 a 25 grados Celsius.

Mientras que en Toluca, Estado de México, los valores oscilarán entre 9 y 11 grados como mínima, y entre 20 y 22 grados como máxima, con lluvias puntuales muy fuertes.