¿Dónde habrá lluvias hoy 4 de octubre? Frente frío 1 provocará tormentas intensas en estos estados

El clima para hoy domingo 4 de octubre viene bastante cargado de agua en gran parte de la República Mexicana. El frente frío número 1 frente a las costas de Tamaulipas, combinado con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, mantendrá el cielo nublado y la probabilidad de lluvias eléctricas en la mayoría de los estados.

Si tienes planes para salir hoy, este es el pronóstico y las entidades donde deben estar prevenidos por las lluvias.

Tormentas intensas para estados com Nuevo León, Oaxaca, Querétaro

El choque del frente frío con la humedad provocará lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero, Michoacán

Para la región del Pacífico y algunas zonas del norte se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. Los estados afectados bajo esta condición son Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche.

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Lluvias fuertes y chubascos en la CDMX

En el centro del país y la península de Yucatán no se libran de las precipitaciones. Se pronostican lluvias fuertes, 25 a 50 mm, para Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo, además de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

En Sonora se prevén chubascos aislados.

Temperaturas muy bajas por masa de aire frío

Al finalizar el día, una nueva masa de aire frío reforzará al primer frente de la temporada. Este choque térmico traerá un descenso en los termómetros sobre los estados del norte y noreste de México, así como un evento norte con viento fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Canal de baja presión mantendrá la humedad en el Pacífico

A lo largo de la Sierra Madre Occidental, un canal de baja presión va a provocar que las nubes sigan cargadas durante la tarde y noche de este cierre de fin de semana en estados del noroeste y occidente del país.