Dos ciclones provocarán lluvias torrenciales en México; así estará el clima este jueves 8 de octubre

¿Cómo estará el clima hoy? Durante la noche y madrugada del jueves 8 de octubre, diferentes sistemas meteorológicos favorecerán condiciones de lluvia en varias regiones del país. La circulación de la tormenta tropical Isaias, ubicada en el golfo de México, se combinará con la presencia de inestabilidad atmosférica, lo que ocasionará precipitaciones de intensidad variable.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad relacionado con la tormenta tropical Simón, localizada al sur del territorio nacional, contribuirá a la formación de lluvias importantes.

¿Dónde lloverá este jueves 8 de octubre?

Se contemplan precipitaciones intensas con puntuales torrenciales, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, principalmente en Guerrero. También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Por otra parte, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Jalisco, Colima, Morelos y Tlaxcala.

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Además, habrá intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Finalmente, se esperan lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Aguascalientes y Guanajuato.

¿Cómo estará la temperatura este jueves 8 de octubre?

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.

En tanto, Baja California Sur y Sinaloa podrían alcanzar valores de entre 35 y 40 grados. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

En contraste, durante la mañana se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el viento y oleaje este jueves 8 de octubre?

El viento también será un factor relevante durante la jornada, con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h en las costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, mientras que en Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas podrían registrarse rachas de entre 30 y 50 km/h.

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Por otro lado, también se pronostica oleaje elevado. Las olas podrían alcanzar entre 3 y 4 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En tanto, se esperan alturas de entre 2 y 3 metros en las costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Finalmente, el oleaje podría oscilar entre 1 y 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este este jueves 8 de octubre?

Durante la mañana prevalecerá un ambiente fresco, mientras que en las zonas altas se prevén condiciones frías acompañadas de bancos de niebla, mientras que por la tarde, el ambiente será templado y aumentará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, todas ellas acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.