Clima en México estará azotado por lluvias y calor en extremo el 13 de junio

El clima en México para este sábado 13 de junio de 2026 estará marcado por un contraste importante: mientras varias regiones del país esperan lluvias fuertes y tormentas eléctricas, el calor se mantiene.

Las condiciones atmosféricas favorecerán precipitaciones de consideración en distintos estados, aunque no se descarta riesgo de lluvias intentas y posible caída de granizo, ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

¿Cómo estará el clima el sábado 13 de junio? Pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Jalisco.

Se generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Jalisco (oeste y centro) y Chiapas (este y sureste)



: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Jalisco (oeste y centro) y Chiapas (este y sureste) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (este y sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Nayarit (sur), Michoacán (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Tabasco (sureste) y Campeche (suroeste)



: Sonora (este y sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Nayarit (sur), Michoacán (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Tabasco (sureste) y Campeche (suroeste) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guerrero (norte), Guanajuato (centro y oeste), Querétaro (norte y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo (norte y centro)



: Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guerrero (norte), Guanajuato (centro y oeste), Querétaro (norte y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo (norte y centro) Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán.

Onda de calor en México: estados afectados por altas temperaturas

El ambiente caluroso a muy caluroso seguirá en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en:



Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa



Clima en CDMX y Edomex: pronóstico 13 de junio 2026

En el transcurso de la mañana, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex); condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 15 a 17 °C y la máxima de 23 a 25 °C y en Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

