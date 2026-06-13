Lluvia frena al Tren Ligero en el sur de CDMX; se inunda la estación Huipulco en Tlalpan

Las intensas lluvias de la tarde y noche de este viernes en la Ciudad de México ya provocan afectaciones en la movilidad. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que el Tren Ligero opera de manera provisional únicamente entre Tasqueña y Estadio Azteca debido a una inundación en las vías de la estación Huipulco.

La afectación se presenta sobre Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, una de las zonas donde las precipitaciones han ganado fuerza durante las últimas horas.

¿Por qué suspendieron parte del servicio del Tren Ligero?

De acuerdo con el STE, el encharcamiento registrado cerca de la estación Huipulco obligó a implementar un servicio parcial para garantizar la seguridad de los usuarios.

Mientras tanto, brigadas de emergencia del programa Tlaloque se trasladaron al sitio para atender la acumulación de agua y agilizar el restablecimiento total de la circulación.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua en Calz. De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.



Equipos de emergencia #Tlaloque se dirigen al lugar. pic.twitter.com/UBKaW4Eru7 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 13, 2026

¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvias este viernes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en:

Coyoacán

Tlalpan

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones se prevén precipitaciones intensas durante la tarde y noche, por lo que se recomienda evitar zonas inundables y extremar precauciones al conducir.

Las autoridades pidieron retirar basura de coladeras, no cruzar corrientes de agua y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Seguirán las lluvias fuertes en el sur y oriente de la CDMX

El último reporte meteorológico de la Ciudad de México muestra lluvias de fuerte intensidad, acompañadas de posible granizo, principalmente en Tláhuac y Xochimilco.

Además, se registran lluvias moderadas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la noche, por lo que no se descartan nuevos encharcamientos, afectaciones viales y retrasos en el transporte público.

