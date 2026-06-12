Lodo, basura y ramas: barranca se desborda en Chalco, Edomex y deja un muerto

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de una barranca en comunidades de Chalco, Estado de México, dejando a su paso montañas de lodo, tierra, basura, llantas y ramas que afectaron decenas de viviendas.

Habitantes de Santa María Huexoculco aseguran que el material arrastrado por la corriente bajó desde las zonas altas del municipio y de las faldas de los volcanes, generando daños en calles y casas cercanas al cauce.

¿Qué pasó en Santa María Huexoculco, Chalco?

La lluvia provocó que la barranca que atraviesa la comunidad rebasara su capacidad. El agua descendió con fuerza y arrastró grandes cantidades de escombros y basura, inundando vialidades y zonas habitadas.

Vecinos señalaron que la situación pudo haber sido peor y advirtieron que existe riesgo de nuevos desbordamientos si no se realizan trabajos de limpieza en esta y otras barrancas que cruzan la región.

Actualmente, brigadas de Protección Civil y habitantes continúan retirando toneladas de lodo acumuladas en distintos puntos de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron decenas de viviendas las que sufrieron afectaciones por la entrada de agua, lodo y residuos.

Además de Santa María Huexoculco, las lluvias también causaron problemas en San Martín, donde se registraron encharcamientos, calles anegadas y daños en zonas cercanas a los cauces.

Hombre muere arrastrado por la corriente durante la tormenta en Chalco

El desbordamiento en Chalco dejó una víctima mortal. Se trata de un hombre que conducía un tractor, quien fue arrastrado por la fuerza del agua durante la lluvia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad. Sin embargo, habitantes y usuarios en redes sociales señalan que podría tratarse de un granjero de la zona.

🚨 ¡Bajo el lodo!



Calles completamente sepultadas y decenas de casas inundadas es el saldo del desbordamiento de una barranca en Chalco debido a las fuertes lluvias.



Los servicios de emergencia ya se encuentran brindando apoyo a los afectados. ⛈️📦👇



La información en… pic.twitter.com/JMMdXQulUR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Aunque durante la mañana de este viernes el nivel del agua comenzó a descender, autoridades mantienen la alerta debido a que las lluvias podrían continuar el día de hoy y mañana. Además continúan realizando la limpieza en las calles con tractores y camiones de volteo para llevarse toda la basura.

Protección Civil recomendó evitar cruzar barrancas, corrientes de agua o calles inundadas, especialmente en las zonas bajas del municipio, donde persiste el riesgo de nuevos escurrimientos.