Clima en México se complica: lluvias intensas y calor sofocante dominarán estos estados

El clima en México se verá dominado por lluvias intensas, pero la onda de calor persistirá este miércoles 8 de abril de 2026 ¿Dónde pegará más? Aquí los detalles de los estados y zonas con más afectaciones.

La presencia de chubascos y altas temperaturas seguirán presentes, aunque las temperaturas serán distintas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo que se tiene previsto en el territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en México? Pronóstico 8 de abril 2026

Este miércoles se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este día en Puebla (suroeste).

Pero el frente número 43 prevalecerá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, propiciando lluvias y chubascos en dicha región.

A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué clima habrá en CDMX? Temperatura 8 de abril 2026

El Valle de México tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región y por la tarde se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Toluca tendrá una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/VFKnv1Aejr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026

Lluvias intensas afectarán más los siguientes estados

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca



Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas



Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas Intervalos de chubascos: Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo



Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán

Consulta en el video, las condiciones de cielo y #Temperaturas (mínimas y máximas), que se pronostican para mañana, miércoles, en las diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/pEofEuZFZo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026

Pronóstico de temperaturas máximas 8 de abril de 2026