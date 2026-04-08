Clima en México se complica: lluvias intensas y calor sofocante dominarán estos estados
Tormentas con descargas eléctricas, granizo y calor extremo marcarán el clima en México. ¿Cuáles serán los estados afectados? Pronóstico 8 de abril de 2026.
El clima en México se verá dominado por lluvias intensas, pero la onda de calor persistirá este miércoles 8 de abril de 2026 ¿Dónde pegará más? Aquí los detalles de los estados y zonas con más afectaciones.
La presencia de chubascos y altas temperaturas seguirán presentes, aunque las temperaturas serán distintas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo que se tiene previsto en el territorio nacional.
¿Cómo estará el clima en México? Pronóstico 8 de abril 2026
Este miércoles se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este día en Puebla (suroeste).
Pero el frente número 43 prevalecerá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, propiciando lluvias y chubascos en dicha región.
A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Qué clima habrá en CDMX? Temperatura 8 de abril 2026
El Valle de México tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región y por la tarde se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Toluca tendrá una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/VFKnv1Aejr— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026
Lluvias intensas afectarán más los siguientes estados
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas
- Intervalos de chubascos: Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo
- Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán
Consulta en el video, las condiciones de cielo y #Temperaturas (mínimas y máximas), que se pronostican para mañana, miércoles, en las diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/pEofEuZFZo— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026
Pronóstico de temperaturas máximas 8 de abril de 2026
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Quintana Roo.