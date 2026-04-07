¿Te agarró el aguacero? Activan alerta en toda la CDMX por clima severo; a esta hora terminará la lluvia hoy

La tarde de este martes 7 de abril de 2026, el clima ha dado un giro drástico en la capital del país. Ante el oscurecimiento del cielo y las primeras precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla debido a la intensificación de la lluvia en CDMX hoy.

Este fenómeno meteorológico no llega solo, pues las autoridades pronostican que las lluvias fuertes estarán acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y la posible caída de granizo a lo largo de la tarde y noche en todas las demarcaciones.

Se registran encharcamientos en algunos puntos de la #CDMX por la lluvia de esta tarde.



En Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras hay lluvias ligeras y lloviznas.



Se prevé que en las próximas horas sigan y estén acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.



Vía:… pic.twitter.com/xY6rql93K2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Si estás a punto de salir de la oficina o te encuentras en tránsito, es fundamental extremar precauciones. La dependencia ha confirmado que las condiciones de clima severo y la alerta se mantienen activas para las 16 alcaldías de la metrópoli, sin excepción.

¿A qué hora termina la alerta por lluvia en CDMX hoy?

El periodo de mayor riesgo por la lluvia de hoy en CDMX comprende desde las 16:30 hasta las 21:00 horas.

Las alcaldías que se encuentran bajo este aviso preventivo son:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del martes 07/04/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/trI06rYkXZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Es decir, toda la Ciudad de México deberá prepararse para un final de jornada que podría complicarse en cuanto al tema de movilidad.

Peligros asociados: Encharcamientos y caída de árboles

Para mantener la seguridad de los ciudadanos, es vital comprender los riesgos asociados a las tormentas en la capital. Según el reporte meteorológico, se espera una acumulación de agua que andará entre los 15 y 29 milímetros. Esta cantidad de agua, sumada a la infraestructura urbana, genera un alto riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

17:06 #PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a carriles laterales de Calz. Ignacio Zaragoza pasando Luis Cervantes al Oriente, @Alc_Iztapalapa, para retiro de árbol caído. #AlternativaVial Puente de la Concordia y Av. Texcoco. pic.twitter.com/SVq2sSTo8z — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 7, 2026

¿Qué hacer ante las fuertes rachas de viento en la capital?

Además de las precipitaciones, el viento mayor a 50 km/h representa un peligro latente. Por ello, Protección Civil ha emitido lineamientos estrictos para evitar accidentes derivados de las condiciones climáticas.

En Azteca Noticias te compartimos las medidas de seguridad que debes aplicar de inmediato:



Asegura tu entorno: Guarda o retira cualquier objeto del exterior que pueda caer por la fuerza del aire. Además, asegúrate de fijar bien techos y toldos que corran el riesgo de volarse. Cierra y bloquea: Cierra perfectamente puertas y ventanas para evitar que puedan azotarse o romperse. Identifica y evita riesgos: Aléjate de árboles, cables de luz o bardas que presenten un peligro visible de colapso. Por ningún motivo subas a lugares altos y que estén expuestos al viento. Movilidad segura: Si es estrictamente necesario estar en la calle, conduce con extrema precaución. Sin embargo, la recomendación oficial es procurar quedarse en casa ante la posible caída de objetos, ramas o lonas.

Frente a la intensidad de la lluvia en la CDMX, la prevención es nuestra mayor fuerza. No olvides mantener limpias las coladeras de tu hogar y, si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Mantente informado a través de nuestros espacios y recuerda que en caso de cualquier emergencia puedes comunicarte de manera inmediata al 911 o al número de emergencias local 55-5683-2222.