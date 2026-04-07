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¿Te agarró el aguacero? Activan alerta en toda la CDMX por clima severo; a esta hora terminará la lluvia hoy

¿Lloverá toda la tarde? Conoce el pronóstico del clima y la alerta amarilla por lluvia en CDMX hoy. Protege a tu familia del granizo y los vientos fuertes.

Esta es una toma a nivel de los ojos de un día de lluvia y nublado en la Ciudad de México, donde varios autos y camionetas se encuentran detenidos por el tráfico. La imagen está tomada sobre una calle donde se pueden observar el reflejo de las luces de los autos y el resto de la luz del día en el pavimento mojado, además de los autos en el tráfico de un día lluvioso. También hay varios árboles en la acera derecha, con una pared de cemento detrás de ellos que tiene algunas plantas moradas que caen en cascada sobre ella. Detrás de los árboles, hay un edificio de color melocotón con ventanas visibles, un muro que rodea el edificio de color melocotón y que parece una fortaleza, de color grisáceo y desgastado con el tiempo, y un edificio blanco que aparece en la parte izquierda. Además, en el lado izquierdo de la imagen hay un cartel de color blanco con letras y números en verde que dice “VALNERA”. En primer plano, en el lado izquierdo de la imagen, hay una minivan blanca con las luces traseras encendidas y detrás, un coche negro que parece un Nissan Versa, una minivan azul, una minivan blanca que parece una furgoneta, y un autobús rojo. El tráfico se detiene y la luz del día se desvanece de los autos en primer plano mientras se mueven hacia el fondo.
Alerta amarilla CDMX: ¿A qué hora terminará la lluvia hoy?| OVIAL

Escrito por: Viridiana Castillo

La tarde de este martes 7 de abril de 2026, el clima ha dado un giro drástico en la capital del país. Ante el oscurecimiento del cielo y las primeras precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla debido a la intensificación de la lluvia en CDMX hoy.

Este fenómeno meteorológico no llega solo, pues las autoridades pronostican que las lluvias fuertes estarán acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y la posible caída de granizo a lo largo de la tarde y noche en todas las demarcaciones.

Si estás a punto de salir de la oficina o te encuentras en tránsito, es fundamental extremar precauciones. La dependencia ha confirmado que las condiciones de clima severo y la alerta se mantienen activas para las 16 alcaldías de la metrópoli, sin excepción.

¿A qué hora termina la alerta por lluvia en CDMX hoy?

El periodo de mayor riesgo por la lluvia de hoy en CDMX comprende desde las 16:30 hasta las 21:00 horas.

Las alcaldías que se encuentran bajo este aviso preventivo son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco

  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Es decir, toda la Ciudad de México deberá prepararse para un final de jornada que podría complicarse en cuanto al tema de movilidad.

Peligros asociados: Encharcamientos y caída de árboles

Para mantener la seguridad de los ciudadanos, es vital comprender los riesgos asociados a las tormentas en la capital. Según el reporte meteorológico, se espera una acumulación de agua que andará entre los 15 y 29 milímetros. Esta cantidad de agua, sumada a la infraestructura urbana, genera un alto riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

¿Qué hacer ante las fuertes rachas de viento en la capital?

Además de las precipitaciones, el viento mayor a 50 km/h representa un peligro latente. Por ello, Protección Civil ha emitido lineamientos estrictos para evitar accidentes derivados de las condiciones climáticas.

En Azteca Noticias te compartimos las medidas de seguridad que debes aplicar de inmediato:

  1. Asegura tu entorno: Guarda o retira cualquier objeto del exterior que pueda caer por la fuerza del aire. Además, asegúrate de fijar bien techos y toldos que corran el riesgo de volarse.
  2. Cierra y bloquea: Cierra perfectamente puertas y ventanas para evitar que puedan azotarse o romperse.
  3. Identifica y evita riesgos: Aléjate de árboles, cables de luz o bardas que presenten un peligro visible de colapso. Por ningún motivo subas a lugares altos y que estén expuestos al viento.
  4. Movilidad segura: Si es estrictamente necesario estar en la calle, conduce con extrema precaución. Sin embargo, la recomendación oficial es procurar quedarse en casa ante la posible caída de objetos, ramas o lonas.

Frente a la intensidad de la lluvia en la CDMX, la prevención es nuestra mayor fuerza. No olvides mantener limpias las coladeras de tu hogar y, si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Mantente informado a través de nuestros espacios y recuerda que en caso de cualquier emergencia puedes comunicarte de manera inmediata al 911 o al número de emergencias local 55-5683-2222.

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