“Eres un cobarde”, gritan a tirador de Buffalo tras audiencia

Un hombre le gritó “¡oye, eres un cobarde!” a Payton Gendron, el tirador de Buffalo, al salir de su segunda audiencia, la cual duró solo unos minutos.

El adolescente de 18 años de edad compareció brevemente este jueves ante un tribunal en Nueva York, donde le dieron fecha para una próxima audiencia el próximo 9 de junio.

El tirador de Buffalo es acusado de matar a 10 personas en un tiroteo masivo ocurrido el pasado sábado en un supermercado de Nueva York, al que habitualmente acuden personas afroamericanas.

Payton Gendron apareció brevemente en el juzgado vestido con el uniforme naranja de la cárcel, una mascarilla blanca sobre su rostro y con las manos esposadas.

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Tirador de Buffalo enfrenta un cargo por asesinato en primer grado

En una audiencia anterior, el tirador de Buffalo fue acusado de asesinato en primer grado, por lo que podría recibir una condena de cadena perpertua sin libertad condicional, a pesar de que se declaró inocente.

Las autoridades de Nueva York investigan el tiroteo como un crimen de odio y un acto de "extremismo violento por motivos raciales", también hablaron sobre un escrito hecho por el tirador de Buffalo sobre supremacismo blanco.

Por el momento, no está claro si enfrentará más cargos, pues será hasta la siguiente audiencia, programada para el 9 de junio, cuando se den a conocer formalmente los cargos.

Gendron también está acusado de transmitir por Internet un video del ataque que estaba cometiendo en tiempo real en Twitch, una plataforma de video en vivo propiedad de Amazon.com Inc.

Si bien Twitch dijo que eliminó el video en dos minutos, las capturas de pantalla de la transmisión circularon en las redes sociales durante todo el día.

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Las autoridades dijeron que se cree que el tirador de Buffalo también publicó un extenso discurso racista en línea que describe la "teoría del gran reemplazo", que dice que las minorías están reemplazando a los blancos en los Estados Unidos y otros países, así como una lista de verificación y un diario de sus preparativos para el ataque.

Las autoridades dijeron que el tirador de Buffalo llamó la atención de la policía local por primera vez casi un año antes del tiroteo en Buffalo , cuando la policía lo detuvo después de que hizo una amenaza en su escuela secundaria, y que fue liberado después de un examen de salud mental.

