Tirador de Buffalo compartió sus planes en redes sociales

El adolescente de 18 años tirador del ataque en el supermercado de Buffalo, Nueva York, reveló sus intenciones a través de redes sociales, 30 minutos antes de iniciar el tiroteo en un barrio donde viven principalmente afroamericanos.

La agencia CNN obtuvo declaraciones de la aplicación de mensajería Discord, quienes le confirmaron que el tirador creó una sala de chat privada a la que invitó a pocas personas y compartió sus intenciones de atacar un supermercado en Buffalo.

“Lo que sabemos en este momento es que el sospechoso creó un servidor privado, que necesitaba una invitación, para que funcionara como registro de diario personal en chat. Sin embargo, 30 minutos antes del ataque invitó a un grupo pequeño de personas y se unieron al servidor. Antes de eso, nuestros registros indican que ninguna otra persona vio los mensajes de diario”, informó un portavoz a la agencia estadounidense de noticias.

Discord afirmó que después del tiroteo se dieron cuenta de la existencia del chat en las redes sociales y lo eliminaron “tan pronto como se detectó”.

|Reuters

El adolescente inició un tiroteo el pasado sábado en un supermercado de Buffalo Nueva York, donde mató a 10 personas e hirió a otras 3. Entre los muertos, está un ex policía que intentó detener al tirador, y cuatro empleados de la tienda.

Tirador de Buffalo escribió manifiesto sobre teoría del gran reemplazo

El adolescente que causó un tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York , parece haber escrito un manifiesto de 180 páginas que describe la teoría del gran reemplazo.

Según el Dr. Lawrence Rosenthal del Centro de Estudios de la Derecha de Berkeley, la teoría del gran reemplazo es la idea de que las poblaciones blancas, tanto en América del Norte como en Europa, están siendo reemplazadas por poblaciones minoritarias, en gran parte a través de la inmigración.

Cree que las élites izquierdistas y judías están diseñando el reemplazo étnico y cultural de las poblaciones blancas con inmigrantes no blancos que conducirá a un “genocidio blanco” La teoría ha sido ampliamente desacreditada.