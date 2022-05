Biden califica de terrorismo el tiroteo en supermercado de Buffalo

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se reunió este martes con las familias de las víctimas del tiroteo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde calificó al ataque como un acto de terrorismo.

“Lo que pasó aquí es simple y directo: terrorismo, terrorismo, terrorismo doméstico. Violencia infligida al servicio del odio y una sed viciosa de poder que define a un grupo de personas como inherentemente inferior a cualquier otro grupo”.

El mandatario y la primera dama estadounidense, Jill Biden, acudieron a depositar flores en un monumento improvisado afuera del supermercado, en memoria de las víctimas que dejó el más reciente tiroteo en Nueva York.

Reuters

Tras el último ataque racista en Estados Unidos, Joe Biden dijo que una ideología de supremacía blanca no tiene cabida en el país y aseguró que no prevalecerá.

“El mal no ganará, se lo prometo, el odio no prevalecerá, la supremacía blanca no tendrá la última palabra. La ideología de la supremacía blanca no tiene cabida en Estados Unidos. Ninguna”, expresó Joe Biden.

Asimismo, indicó que los tiroteos masivos movidos por la supremacía blanca son un veneno para el país y pidió que las personas de todas las razas y orígenes rechacen el pensamiento de la supremacía blanca.

“Mira, hemos visto tiroteos masivos en Charleston, Carolina del Sur; El Paso, Texas y Pittsburgh. El año pasado en Atlanta. Esta semana en Dallas, Texas y ahora en Buffalo. Búfalo, Nueva York. La supremacía blanca es un veneno. Es un veneno corriendo, realmente lo es”.

Tirador de Buffalo escribió manifiesto sobre teoría del gran reemplaza

El adolescente que causó un tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York , parece haber escrito un manifiesto de 180 páginas que describe la teoría del gran reemplazo.

Según el Dr. Lawrence Rosenthal del Centro de Estudios de la Derecha de Berkeley, la teoría del gran reemplazo es la idea de que las poblaciones blancas, tanto en América del Norte como en Europa, están siendo reemplazadas por poblaciones minoritarias, en gran parte a través de la inmigración.

Cree que las élites izquierdistas y judías están diseñando el reemplazo étnico y cultural de las poblaciones blancas con inmigrantes no blancos que conducirá a un “genocidio blanco” La teoría ha sido ampliamente desacreditada.