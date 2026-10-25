VIDEO: Colapsa edificio de 18 pisos en Kenia y decenas de personas quedan atrapadas

El derrumbe de un edificio en construcción en Nairobi, Kenia, provocó una intensa movilización de los equipos de emergencia para rescatar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

La estructura, que era de 18 pisos y estaba en construcción, colapsó en una zona comercial que es de las más concurridas en toda la ciudad.

¿Cómo fue el colapso del edificio?

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamud, informó que el edificio tenía más de una decena de niveles en construcción, mientras que medios locales reportaron que era de 18 niveles.

El comandante también advirtió sobre el riesgo de un segundo derrumbe, debido a que la estructura afectada se encontraba apoyada sobre el inmueble contiguo.

La emergencia ocurrió en una zona densamente poblada, por lo que las autoridades tuvieron que despejar los alrededores para permitir el ingreso de los equipos de respuesta.

En Nairobi, Kenia, colapsó un edificio de 18 pisos que aún estaba en construcción en la 9na calle del barrio Eastleigh, dejando a varios trabajadores de la obra y peatones atrapados bajo los escombros.



Equipos de rescate de la Cruz Roja de Kenia y fuerzas de seguridad llegaron… pic.twitter.com/jhl0CZ1s16 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 23, 2026

En un inicio, algunos trabajadores de emergencia utilizaron ramas de árboles para remover fragmentos y revisar posibles espacios entre los restos de concreto.

Posteriormente, una excavadora comenzó a retirar partes de la estructura y, conforme avanzó la tarde, llegaron al menos dos retroexcavadoras adicionales para apoyar los trabajos y facilitar el acceso a las zonas donde se sospechaba que había sobrevivientes.

¿Cuántas personas están atrapadas en los escombros?

Los primeros reportes de las autoridades señalan que hay decenas de personas bajo los escombros, sin embargo, no han confirmado la cifra exacta. Tampoco han revelado la cantidad de víctimas mortales por el derrumbe.

Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en alcanzar los espacios correspondientes al sótano y la planta baja, pues estas áreas ya estaban siendo utilizadas como locales comerciales mientras continuaba la construcción de los niveles superiores.

Y mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda en medio de los riesgos que representaba la inestabilidad de la estructura y la posibilidad de otro colapso, algunas personas comenzaron a saquear las tiendas aledañas que fueron desalojadas.

