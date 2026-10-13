“Habían avisado que estaba en riesgo”: Cae losa en Tlalpan y aplasta auto estacionado; otras afectaciones en CDMX
La Ciudad de México comienza la mañana de este martes con el derrumbe de una losa en calles de Tlalpan, dejando un auto afectado; así ocurrieron los hechos.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 13 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este martes
Colapso de losa en Tlalpan deja un auto dañado
En las primeras horas de este martes 13 de octubre, se registró la caída de una losa en calles de Calvario y Juárez, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), dañando un auto que se encontraba estacionado.
La mujer afectada dejó su carro estacionado para asistir a una cita médica, al regresas se encontró la calle bloqueada y el automóvil dañado.
"No es posible que ya habían reportado esa barda hace unos días (...) No hicieron caso", explicó la propietaria del auto.