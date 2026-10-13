“Habían avisado que estaba en riesgo”: Cae losa en Tlalpan y aplasta auto estacionado; otras afectaciones en CDMX

En las primeras horas de este martes 13 de octubre, se registró la caída de una losa en calles de Calvario y Juárez, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), dañando un auto que se encontraba estacionado.

La mujer afectada dejó su carro estacionado para asistir a una cita médica, al regresas se encontró la calle bloqueada y el automóvil dañado.

"No es posible que ya habían reportado esa barda hace unos días (...) No hicieron caso", explicó la propietaria del auto.