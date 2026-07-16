Cae “El Doctor” en Michoacán: Detienen a Fernando Ortiz, operador clave de “Los Viagras” buscado por Estados Unidos

El pasado martes 14 de julio de 2026 fue detenido Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, conocido como "El Doctor" y miembro activo del grupo criminal "Los Viagras".

¿Quién es "El Doctor" y el cártel de "Los Viagras" al que pertencía?

Así cayó "El Doctor" en Apatzingán

Agentes federales hicieron un operativo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, que terminó con la captura de Fernando Ortiz, mejor conocido en el mundo delictivo como "El Doctor".

Las autoridades mexicanas lo identifican como uno de los líderes y operadores financieros de la organización criminal "Los Viagras".

El detenido enfrenta acusaciones directas por tráfico de drogas.

Ofrecían recompensa millonaria por su captura

"El Doctor" no solo era un objetivo prioritario en Michoacán, sino también en territorio fronterizo. El gobierno de Estados Unidos lo consideraba una pieza clave en el paso de narcóticos hacia su territorio, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien aportara información útil para dar con su paradero.

🚨 Detienen en Apatzingán, Michoacan, a Fernando Ortiz Ávalos “El Doctor”, uno de los principales operadores de “Los Viagras”.



Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. pic.twitter.com/YMDOe4xcrt — Irving (@IrvingPineda) July 16, 2026

¿Quiénes son "Los Viagras" y dónde operan?

Esta organización criminal mantiene presencia e influencia en la región de la Tierra Caliente, en Michoacán.

Con el paso de los años se transformaron en una estructura delictiva dedicada principalmente al tráfico de sustancias sintéticas, extorsiones a productores locales y enfrentamientos armados por el control del territorio.

Gobierno de EU los clasificó como terroristas

Hace poco, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos clasificó oficialmente a "Los Viagras", junto al Cártel de Juárez, como una organización terrorista global.

Esta medida se da como una serie de acciones que ha llevado a cabo la Casa Blanca para frenar el flujo de narcóticos a su país.

Sanciones financieras contra este grupo delictivo

Al entrar en esta lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, las consecuencias para la estructura criminal son:

