El Verificador de Azteca Noticias debuta desmintiendo la narrativa oficial sobre las viviendas dañadas en Veracruz

Durante el estreno de la sección “El Verificador”, conducido por Leo Arriaga en Hechos Meridiano, se abrió un espacio para contrastar el discurso gubernamental con evidencias claras y hechos verificables sobre los acontecimientos más importantes, en este caso de las viviendas del bienestar en Veracruz.

En su primera entrega, la sección desmintió de forma contundente al espacio oficialista de “detector de mentiras”, el cual había calificado como falsa la cobertura de las afectaciones en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, en Veracruz, entregado bajo el programa de viviendas del bienestar.

La investigación demostró que el reportaje original no omitió información, pues incluyó oportunamente la réplica del respecto a que los deslaves ocurrieron en frentes de obra activos.

Sin embargo, el equipo periodístico expuso que las lluvias sí abrieron grietas profundas y arrastraron material de construcción en calles que ya se encuentran habitadas, evidenciando que la narrativa del Gobierno incurre en sesgos para desacreditar la labor de los medios y las legítimas denuncias de los ciudadanos.