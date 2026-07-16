Calles se convierten en ríos: Denuncian deficiencias y peligro en Casas del Bienestar en Veracruz

Esto solo es la punta del iceberg. El deslave registrado en las casas del Bienestar del Puerto de Veracruz no es un tema menor, pues especialistas en construcción aseguran que lo ocurrido refleja las deficiencias en la planeación del desarrollo habitacional edificado por el propio Infonavit, dejando al descubierto otra problemática relacionada con el manejo de los escurrimiento pluviales.

La respuesta sobre el destino de estos escurrimientos le dan a los habitantes del fraccionamiento vecino, quienes aseguran que desde la construcción de las casas del Bienestar, sus calles se convierten de agua durante las fuertes lluvias en la región.

Especialistas aseguran que la posible ausencia de estudios hidráulicos también plantean interrogantes sobre la planeación integral del desarrollo habitacional.

“Yo sí pienso que no hicieron un estudio hidráulico para ver cómo viene el agua (...) pero tuvieron que ver antes el escurrimiento (...) Primero se hace el estudio hidráulico, luego se hace el uso del suelo, donde entonces se ven las áreas de reserva y las áreas de donación”, explicó Pedro Antonio Alba, ex presidente del Colegio de Arquitecto de Veracruz, para Azteca Noticias.

El fraccionamiento Bosques de Río Medio donde se desarrolla el proyecto federal de las casas del bienestar, se ubica en una zona donde los habitantes han señalado que desde hace varios años se registran problemas en la estructura urbana.