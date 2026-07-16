Han rescatado a 100 personas tras fuertes lluvias en Acuña, Coahuila; siguen en estado de alerta

Después de las lluvias registradas en los días recientes, el municipio de Acuña, en Coahuila, activó un operativo permanente de 24 horas para evitar mayores riesgos, luego de que atendiera más de 10 reportes, la mayoría para el rescate y traslado preventivo de personas.

Situación actual de las lluvias en Ciudad Acuña

El gobierno local despliega este operativo en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La cantidad de precipitación que ha caído en las últimas horas ha generado escenarios de riesgo en ambos lados de la frontera con Estados Unidos.

En algunas zonas de Texas están en niveles 4 y 5 de una inundación, mientras que Acuña está en el nivel 3, por el momento.

El gobierno municipal de Acuña exhorta a la ciudadanía a permanecer en el interior de sus hogares y no salir, a menos que sea estrictamente necesario.

Activan alerta por tormenta eléctrica en Acuña

De la misma forma, las autoridades de Protección Civil de Acuña emitieron una alerta por tormenta eléctrica fuerte desde las primeras horas de hoy 16 de julio de 2026, la cual aumentará en intensidad por la lluvia.

El gobierno local pidió evitar conducir por zonas inundadas, no cruzar ríos, vados ni arroyos, así como usar rutas alternas cuando sea posible. Informarse únicamente por medios oficiales.