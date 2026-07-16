VIDEO | "¿Quieres cargar con muertos?": Chofer de combi huye a toda velocidad con pasajeros en Querétaro

El conductor de una combi en Querétaro puso en peligro a los pasajeros de la unidad de transporte público cuando intentaba huir de la policía durante una persecución y el momento quedó registrado en video.

La escena es casi película, pues los tripulantes de la combi imploraron al conductor que se detuviera debido a la velocidad con la que manejaba para esquivar a toda costa a los policías, quienes iban tras él.

Chofer de combi se negó a detener ante gritos de pasajeros

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 57, donde policías estatales y agentes de movilidad no dejaron de perseguirlo.

De acuerdo con el video, que se hizo viral en las redes sociales de inmediato, las personas que iban dentro le suplicaron que se detuviera, pero no hizo caso y siguió conduciendo a toda velocidad.

"¡Ya por favor, traigo a mis bebés!", expresó una mujer que iba como pasajera, pero más usuarios se sumaron al reclamo.

"¿Quieres cargar con muertos, carnal?", le comentó un hombre, mientras otros también gritaban que se parara.

Momentos de pánico en Querétaro...



Pasajeros de una unidad de transporte público vivieron una intensa persecución luego de que el conductor intentara evadir a las autoridades en la carretera federal 57.



El chofer fue detenido en el municipio de Escobedo tras ser alcanzado por… pic.twitter.com/2Dj0J2A0PE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Conductor de combi en Querétaro fue detenido

El conductor intentó evadir el alto que momentos antes le habían marcado los oficiales en esta vialidad, aunque las autotidades no compatieron detalles del motivo por el cual le pidieron que se detuviera antes de huir.

La información oficial de la a Policía Estatal Querétaro indica que el hombre fue detenido a la altura de Pedro Escobedo luego de que ignoró las indicaciones para detenerse, lo que derivó en una persecución.

Aunado a la angustia y pánico por la velocidad a la que iba el chofer, poniendo en riesgo en todo momento la vida de los pasajeros, estos presenciaron también el momento exacto de la detención del conductor responsbale, quien incluso fue golpeado por un pasajero.

🔴🗣️ ¡“Ya, por favor, traigo a mis bebés!” Así suplicaban los pasajeros mientras el conductor de una combi escapaba a toda velocidad de un operativo de autoridades en #Querétaro.



La persecución ocurrió sobre la carretera México–Querétaro, a la altura de Pedro Escobedo, luego de… pic.twitter.com/ZqkB0VxcmI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 16, 2026

Indicaron que durante su intento de fuga, realizó maniobras que pusieron en riesgo la integridad de las personas que llevaba a bordo y otros usuarios de la vialidad.

Tras ser alcanzado, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como daños dolosos.