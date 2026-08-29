“Traía su mochila": encuentran sin vida a mujer durante transmisión de video en Edomex

Un grupo de madres buscadores reportó que encontraron una mujer sin vida en un canal en el Estado de México (Edomex) cuando se encontraban llevando a cabo una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

Fue a tráves de una grabación en sus redes sociales que dieron a conocer el hallazgo del cuerpo de una joven en el Canal de la Compañía, pero hasta el momento la mujer no ha sido identificada.

Video: así dieron a conocer hallazgo de mujer sin vida en canal

La Colectiva Feminista Echécatl informó que el hallazgo ocurrió en la noche de este viernes 28 de agosto de 2026, a la altura de la zona conocida como "El Triángulo de las Bermudas", en los límites de Texcoco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Integrantes de este grupo realizaban labores de búsqueda en una zona de lodo, basura y desechos. En una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook compartieron detalles de lo que encontraron en este punto.

El cuerpo de la mujer traía una mochila en la espalda. "Es una muchachita que traía todavía su mochila, parece que está completa", narró una de las madres buscadoras.

Este mismo grupo de buscadoras ha reportado en otras ocasiones el hallazgo de cuerpos en zonas como el

Canal de Nextlalpan, donde localizaron el torso de un hombre entre los montículos de basura que hay en la zona

Encuentran sin vida a estudiante Evelyn Aguilar

Evelyn Aguilar Méndez, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) fue encontrada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en julio de 2026.

La joven de 20 añosestudiaba en el Campus Calpulalpan donde estudiaba en la Facultad de Psicología.

Fue vista por última vez el 21 de julio en San Jerónimo Amanalco, en el municipio de Texcoco, Estado de México.

La joven se trasladaba entre Texcoco y Tlaxcala para poder llegar a clases. Su muerte fue confirmada por compañeras de la universidad, quienes en redes sociales publicaron mensajes de despedida.