Sin rastro de Mariana Valentina: lo que se sabe de la niña que cayó a aguas negras de Nextlalpan

El tiempo pasa y la búsqueda cada vez es más desoladora para la familia de Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años que cayó por accidente al Gran Canal de Nextlalpan, Estado de México (Edomex).

Las labores de rescate se han complicado debido a las condiciones del terreno, pero su familia no pierde la esperanza de recuperarla.

¿Qué pasó con Mariana Valentina en Nextlalpan?

La pequeña que cursaba el sexto año de primaria desapareció la tarde del martes 5 de mayo, mientras jugaba con su hermano y varios amigos cerca del canal de aguas negras.

Su amigos narraron que Mariana bajó hacia el área para explorar la zona, pero resbaló y cayó a las aguas contaminadas, donde fue arrastrada por la corriente.

Su hermano, quien presenció todo, intentó ayudarla; aunque solo pudo ver cómo la pequeña se hundía poco a poco. Desde entonces, los cuerpos de emergencia mantienen un operativo para localizarla.

Continúa búsqueda de Mariana; encuentran un cuerpo en Gran Canal de Nextlalpan

En medio de la jornada de búsqueda de la niña Mariana, se encontró el cuerpo de una mujer flotando en el mismo canal donde se vio por última vez a la menor.

Hasta el momento, no ha sido identificada, aunque continúan los trabajos periciales para esclarecer su caso y determinar cuánto tiempo llevaba en el lugar. Por ahora, se desconoce si la mujer cuenta con ficha de desaparición.

En tanto la búsqueda de Mariana Valentina se reanudó con mayor fuerza durante miércoles y jueves. En el operativo participan elementos del Ejército mexicano mediante el Plan DN-III-E, Guardia Nacional, bomberos, binomios caninos y brigadas de rescate.

Terreno fangoso y aguas negras: así es el canal donde cayó Mariana Valentina

Uno de los principales obstáculos para localizar a Mariana Valentina son las condiciones del canal, ya que el terreno es extremadamente complicado.

El Gran Canal transporta aguas negras y residuos de municipios aledaños, lo que dificulta la visibilidad y vuelve peligrosas las maniobras de rescate. Además, la corriente puede desplazar rápidamente cualquier objeto o persona.

Con un dolor que no se puede explicar, la familia reconoce que las posibilidades de encontrar con vida a Mariana son mínimas, pero aún así piden que no se detengan los trabajos de rescate.

