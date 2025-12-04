Olaff Pedraza Vargas, reportado como desaparecido en el Estado de México (Edomex), fue localizado sin vida tras ser visto por última vez en el municipio de Nextlalpan el 18 de noviembre de 2025.

El hombre de 33 años de edad, de acuerdo con redes sociales, era maestro en la primaria "Octavio Paz" en ex Hacienda Santa Inés Nextlalpan.

Sin embargo, fue encontrado este miércoles en un canal en el mismo municipio, luego de más de dos semanas de búsqueda por parte de familiares y amigos.

Maestro desapareció en municipio donde hallaron a sacerdote muerto

La última vez que se supo del profesor fue que se le vio en Pozos y Vías, en Nextlalpan, cuando vestía un pantalón de pana verde militar, camisa amarilla con estampado de cuadros y traía lentes graduados negros.

La desaparición fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México publicó el fotoboletín para encontrarlo.

El maestro Olaff Pedraza Vargas fue reportado como desaparecido en el mismo municipio donde fue encontrado sin vida el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue visto por última vez el 27 de octubre de 2025 en Tultepec, pero su cuerpo apareció en un río de aguas negras embolsado y amarrado a un sillón en Nextlalpan.

¿Qué se sabe de la desaparición del maestro Olaff Pedraza Vargas?

Una versión publicada en redes sociales señala que el 18 de noviembre, aproximadamente a las 17:40 horas, su familia dejó de tener contacto con él.

Momentos antes incluso habló por teléfono con su papá sin mostrar datos de que algo raro pasara, pero después, cuando le volvieron a marcar, Olaff ya no contestó.

Sus familiares se dirigieron al lugar donde vive, pero no estaba y comenzaron a buscarlo, sin embargo, solo encontraron su vehículo atrás del Fraccionamiento Paseos del Valle Nextlalpan.

El automóvil estaba sobre la Avenida 15 de septiembre, aproximadamente a 50 metros del entronque con Avenida Canal de Desagüe.