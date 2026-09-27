“Le estamos haciendo justicia": Abaten a sujeto ligado a magnicidio de Miguel Uribe en Colombia

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que el sujeto conocido con el alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, fue abatido.

Quién era alias Robinson Gutiérrez y qué delitos se le imputan

El sujeto es uno de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe, aspirante a la candidatura presidencial por el partido Centro Democrático, quien fue atacado durante un mitin en Bogotá en 2025.

https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2104281358071894416

“Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias “Robinson Gutiérrez” dado de baja, tres capturados y armamento incautado. Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, escribió De la Espriella en un mensaje en su perfil de la red social X.

Robinson Gutiérrez es un cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro. También dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, así como el reclutamiento de menores y acciones de terrorismo contra los ciudadanos y autoridades en las comunidades de Huila y Caquetá.

Cabe recordar que Miguel Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025. Aunque sobrevivió al ataque, las graves lesiones causadas generaron su fallecimiento dos meses después, el 11 de agosto de 2025, debido a las complicaciones derivadas.

Golpes recientes a las estructuras armadas en Colombia

En casi dos meses de haber tomado posesión del cargo de presidente, el gobierno de De la Espriella ha encabezado tres operativos contra importantes líderes de la guerrilla. En los anteriores operativos abatieron a dos importantes líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: alias Bendito Menor y alias Cholo.

