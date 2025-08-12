Homenaje a Miguel Uribe Turbay: Colombia despide al precandidato asesinado

La noche del lunes, el féretro de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial, fue llevado al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se realizan homenajes póstumos en su memoria. La Torre Colpatria de Bogotá también se iluminó en señal de duelo, rindiendo tributo a quien fuera una figura influyente en la política nacional. Así se vive el homenaje.

Uribe Turbay, de 39 años, murió este 11 de agosto de 2025, tras permanecer más de dos meses hospitalizado a consecuencia de un atentado con arma de fuego ocurrido el 7 de junio, mientras encabezaba un mitin político en las calles de Bogotá.

🇨🇴 | Homenaje en la Torre Colpatria de Bogotá por la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Su esposa confimó la muerte del precandidato presidencial

Su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

El Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el deceso ocurrió a la 1:56 horas, tiempo local, y lamentó el resultado tras los esfuerzos médicos. “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido.”

¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue calificado por la Fiscalía como un magnicidio. El ataque, perpetrado el 7 de junio de 2025, fue ejecutado por un adolescente de 14 años, quien disparó varias veces, alcanzando al senador en la cabeza, cuello y pierna.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen fue planeado y coordinado por una red criminal encabezada por un hombre conocido como “El Costeño” o “Chipi”, con un largo historial delictivo. Hasta ahora, seis personas han sido capturadas, incluido el menor que disparó el arma.

El móvil apunta a un pago de 20 millones de pesos colombianos (aproximadamente 4,800 dólares) al autor material, aunque aún no se ha esclarecido quién ordenó el crimen ni el motivo político específico.

Investigación por el atentado a Miguel Uribe continúa

Aunque las autoridades han logrado capturas relevantes, la búsqueda de los responsables intelectuales continúa. Mientras tanto, la imagen de Miguel Uribe Turbay se ha convertido en un símbolo de la necesidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen liderazgo político en Colombia.

El homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Capitolio y en la Torre Colpatria no solo marca el adiós a un político en ascenso, sino también un llamado urgente a reflexionar sobre la protección de la democracia y la vida de sus representantes.