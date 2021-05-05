Mujeres trabajadoras tendrán permiso por menstruación en España

El ayuntamiento de Girona, en España, marcó historia a nivel mundial al aprobar que las trabajadoras públicas puedan solicitar un permiso por menstruación de hasta ocho horas mensuales.

La medida en favor de las mujeres se aprobó la semana pasada de forma unánime en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento y en junio el pleno tendrá que ratificarla.

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Autoridades de Girona destacaron la aprobación de este permiso por menstruación que deja a las empleadas conciliar “el derecho a la salud con el bienestar en el trabajo”

Integrantes del sindicato Intersindical-CSC indicaron que la iniciativa surgió cuando las mujeres trabajadoras tomaban un día de sus vacaciones o festivos durante la menstruación, ya que no podían conciliar trabajo con la salud.

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Aunque la medida ya se aplica en algunas empresas de Italia y Japón, el sindicato busca con esta iniciativa romper tabúes sobre la menstruación.

El permiso por menstruación será de un máximo de ocho horas al mes para las mujeres que tengan malestares, las cuales podrá reponer en un periodo máximo de tres meses.

Las horas del permiso por menstruación podrán ser de dos, cuatro o un máximo de ocho horas al mes, repartidas en una o más jornadas laborales y las trabajadoras podrán solicitarlo a través de la aplicación interna del Ayuntamiento.

"Les treballadores de l'Ajuntament de Girona tindran dret a un permís si es troben malament quan tenen la regla. La Intersindical diu que vol estendre la proposta a la resta de l'administració pública". Publicado por Intersindical Csc en Martes, 4 de mayo de 2021

Países con licencia o permiso por menstruación dolorosa

Además del ayuntamiento de Girona, en España, algunos de los países que dan permisos a sus trabajadoras para que falten en caso de dolores menstruales son Japón, China, Corea del Sur e Indonesia.

Siendo Japón el país pionero en el permiso por menstruación dolorosa, ya que instauró la licencia de un día al mes desde 1947.

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