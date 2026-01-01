Brutal ataque en Tocumbo, Michoacán: Comando armando de Jalisco cruza para matar oficial

La violencia del crimen organizado marcó el inicio del año en Michoacán. Un comando armado conformado por aproximadamente 20 sujetos irrumpió desde el estado de Jalisco y emboscó a elementos de la Policía Municipal de Tocumbo, dejando un saldo de un oficial muerto y otro herido.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este 1 de enero, en el entronque del Bulevar y el libramiento, justo frente al Hotel Casa Blanca. En ese punto, tres elementos mantenían un filtro de vigilancia con motivo de los festejos de Año Nuevo y la reciente clausura de la Feria de la Paleta, evento que había concluido 24 horas antes y que atrajo a cientos de migrantes y visitantes a la región.

Ataque en Tocumbo, Michoacán: Asesinan a policía municipal

De acuerdo con la información recopilada en el lugar, los oficiales se encontraban fuera de su unidad oficial cuando fueron sorprendidos por cuatro camionetas provenientes de Jalisco. De los vehículos descendió una veintena de hombres armados con rifles de alto poder, quienes abrieron fuego sin dar tregua.

Aunque los uniformados intentaron repeler la agresión, fueron superados en número y capacidad de fuego. Tras el ataque, los delincuentes huyeron aprovechando la oscuridad de la noche por caminos rurales y brechas aledañas con rumbo nuevamente hacia el estado de Jalisco, sin que pudieran ser detenidos.

#Seguridad | Un elemento de seguridad fallecido y otro herido fue el saldo que dejó un ataque armado contra policías municipales de #Tocumbo. De acuerdo al reporte de la autoridad los agresores ingresaron a dicha demarcación provenientes del estado de Jalisco y el elemento que…

Identifican a las víctimas del ataque en Tocumbo

En el lugar quedaron gravemente heridos dos oficiales, mientras que un tercero resultó ileso y fue quien solicitó apoyo inmediato vía radio.

Ambos lesionados fueron trasladados de urgencia en ambulancia a un hospital privado en el municipio de Los Reyes. Lamentablemente, alrededor de la 01:00 de la mañana, los médicos confirmaron el fallecimiento de uno de ellos debido a la gravedad de las lesiones.



El oficial fallecido: Respondía al nombre de Javier Tenis Ceja , de aproximadamente 45 años de edad . Era originario y vecino de la comunidad de Pamatacuaro , municipio de Los Reyes.

Respondía al nombre de , de aproximadamente . Era originario y vecino de la comunidad de , municipio de Los Reyes. El oficial herido: Identificado como Juan Carlos Pedro Ruiz, originario de la comunidad de La Zarzamora (también en Los Reyes). Se reporta que continúa en recuperación tras las heridas sufridas en la balacera.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la clínica para iniciar las primeras investigaciones y ordenó el traslado del cuerpo de Javier Tenis al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan para la necropsia de ley.

Señalan incursión desde Jalisco: ¿Miembros del CJNG?

Tras la agresión, la Policía Municipal de Tocumbo desplegó un operativo de búsqueda que fue reforzado por elementos de las corporaciones de Cotija y Tingüindín, así como fuerzas federales.

Versiones extraoficiales señalan que, por el modus operandi y la ruta de escape, los agresores serían una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades investigan si se trata del mismo grupo delictivo que, semanas atrás, atacó de forma similar a uniformados en el municipio vecino de Cotija, intensificando la disputa por el control de esta zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.