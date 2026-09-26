Perro “Chocolate” delata a hombre con 249 kilos de droga en Tijuana

Un hombre fue detenido con más de 200 kilos de droga en Tijuana, Baja California, luego de que un perro llamado "Chocolate" se percató del cargamento.

Elmentos de seguridad federales descubrieron que el hombre llevaba 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo, con un peso aproximado de 249 kilos.

Conductor de camión pretendía cruzar la frontera

Durante una inspección y vigilancia en la Garita de Otay, los agentes le marcaron el alto al conductor de un tractocamión que pretendía cruzar por el punto fronterizo.

No obstante, al realiza una revisión de la unidad, con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, localizaron un doble fondo en la caja del vehículo, donde se encontraban ocultos 184 paquetes con cocaína y 11 paquetes con fentanilo.

Detienen a conductor de camión con droga en punto fronterizo

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido y, junto con el vehículo y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Este decomiso se logró como parte de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior, de acuerdo con la SSPC.

