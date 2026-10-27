Comida envenenada en Parque España: ¿quién dejó las trampas que intoxicaron a varios perros en la Condesa?

La comida envenenada en Parque España encendió las alertas entre los vecinos de la colonia Condesa después de que varios perros resultaran intoxicados durante su paseo habitual este martes 27 de octubre. Todo comenzó cuando el encargado de una clínica veterinaria en la calle Pachuca notó algo fuera de lo normal: empezaron a llegar varias mascotas con síntomas de envenenamiento al mismo tiempo.

Según reportes de vecinos de la zona, varios perros habrían ingerido una sustancia tóxica mientras paseaban por los alrededores de este conocido parque en la alcaldía Cuauhtémoc. La alerta se difundió rápidamente a través de grupos vecinales y redes sociales, donde los propios habitantes pidieron no soltar a los animales de compañía en el área.

💀‼️vecinos del #parqueEspaña y alrededores , pusieron veneno en distintas áreas del parque , no dejen sueltos a sus #perros y difundan para evitar más envenenamientos ‼️ atención @SSPCMexico @AlessandraRdlv @pcacuauhtemoc ya van varios perros envenenados , difusión por favor !! ‼️‼️💀 — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 27, 2026

¿Fue un ataque planeado contra las mascotas en la Condesa?

La situación escaló rápido y movilizó a los policías de Sector y a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al llegar al punto para inspeccionar las jardineras y los pasillos, las autoridades confirmaron lo que los dueños temían.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al lugar y confirmó en sus redes sociales que acordonaron varias áreas donde efectivamente hallaron veneno esparcido. La funcionaria aseguró que se trató de un acto premeditado y confirmó que ya presentaron la denuncia formal para que la Fiscalía capitalina encuentre a los responsables. Además, el equipo jurídico de la demarcación ya asesora a los dueños afectados para dar seguimiento legal a cada caso.

https://t.co/pKGAwtK0Fd — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 27, 2026

Para saber quién dejó estas trampas en las áreas verdes, los agentes de la SSC ya revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas alrededor del parque. Mientras avanzan las investigaciones y los recorridos preventivos continúan, la policía capitalina pidió a los paseadores y vecinos reportar cualquier movimiento extraño o persona sospechosa al teléfono 55 5208 9898 de la Unidad de Contacto o directamente en sus cuentas oficiales.