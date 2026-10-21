¡Fast track y endeudamiento! Comisiones del Senado aprueban Paquete Económico 2027, sube al pleno

En una sesión sorpresa que no estaba contemplada en la agenda legislativa del día, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en modalidad fast track el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del próximo año. En un trámite legislativo acelerado de tan solo 2 horas y 32 minutos, la mayoría oficialista despachó la votación de los tres dictámenes fundamentales que integran la estructura de ingresos del Gobierno Federal: las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, los ajustes al Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación. Con este albazo en comisiones, el proyecto quedó listo para ser turnado de manera inmediata al pleno de la Cámara Alta para su discusión y eventual ratificación.

Los tres dictámenes fueron avalados sin cambios mediante una votación idéntica e inamovible en cada uno de los rubros: 18 votos a favor emitidos por los legisladores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, frente a 6 votos en contra presentados por los bloques de oposición integrados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La velocidad con la que se desahogó la reunión impidió un debate de fondo sobre el impacto de las tarifas, cuotas y estimaciones de recaudación planteadas por la Secretaría de Hacienda para el siguiente año.

Oposición alerta por endeudamiento desmedido y opacidad legislativa

Las bancadas del bloque opositor rechazaron la aprobación exprés del paquete de ingresos, denunciando que el proyecto económico incrementa de forma alarmante la deuda pública de la nación y compromete severamente la estabilidad de las finanzas estatales a mediano y largo plazo. Senadores del PAN, PRI y MC señalaron que el oficialismo prefirió recurrir al mayoriteo y a las sesiones no programadas para evitar la confrontación de datos técnicos, ocultando el impacto real que el endeudamiento tendrá sobre el gasto corriente y los programas sociales.

Asimismo, la oposición acusó que el esquema fiscal avalado eleva la carga financiera sobre los contribuyentes y reduce el margen de maniobra de la economía nacional frente a imprevistos internacionales o presiones inflacionarias. Al concluir el desahogo en comisiones, los legisladores de oposición advirtieron que darán la batalla en el pleno del Senado para exigir la revisión de las minutas y exponer los riesgos de haber aprobado, en menos de tres horas y a ciegas, el futuro financiero del país.