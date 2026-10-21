¡Fast track y endeudamiento! Comisiones del Senado aprueban Paquete Económico 2027, sube al pleno
En solo 2 horas y media, comisiones del Senado avalan en fast track el Paquete Económico entre alertas por endeudamiento.
En una sesión sorpresa que no estaba contemplada en la agenda legislativa del día, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en modalidad fast track el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del próximo año. En un trámite legislativo acelerado de tan solo 2 horas y 32 minutos, la mayoría oficialista despachó la votación de los tres dictámenes fundamentales que integran la estructura de ingresos del Gobierno Federal: las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, los ajustes al Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación. Con este albazo en comisiones, el proyecto quedó listo para ser turnado de manera inmediata al pleno de la Cámara Alta para su discusión y eventual ratificación.
Los tres dictámenes fueron avalados sin cambios mediante una votación idéntica e inamovible en cada uno de los rubros: 18 votos a favor emitidos por los legisladores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, frente a 6 votos en contra presentados por los bloques de oposición integrados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La velocidad con la que se desahogó la reunión impidió un debate de fondo sobre el impacto de las tarifas, cuotas y estimaciones de recaudación planteadas por la Secretaría de Hacienda para el siguiente año.
Oposición alerta por endeudamiento desmedido y opacidad legislativa
Las bancadas del bloque opositor rechazaron la aprobación exprés del paquete de ingresos, denunciando que el proyecto económico incrementa de forma alarmante la deuda pública de la nación y compromete severamente la estabilidad de las finanzas estatales a mediano y largo plazo. Senadores del PAN, PRI y MC señalaron que el oficialismo prefirió recurrir al mayoriteo y a las sesiones no programadas para evitar la confrontación de datos técnicos, ocultando el impacto real que el endeudamiento tendrá sobre el gasto corriente y los programas sociales.
Asimismo, la oposición acusó que el esquema fiscal avalado eleva la carga financiera sobre los contribuyentes y reduce el margen de maniobra de la economía nacional frente a imprevistos internacionales o presiones inflacionarias. Al concluir el desahogo en comisiones, los legisladores de oposición advirtieron que darán la batalla en el pleno del Senado para exigir la revisión de las minutas y exponer los riesgos de haber aprobado, en menos de tres horas y a ciegas, el futuro financiero del país.