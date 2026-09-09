¿En qué se irá el dinero de los mexicanos? Por cada $100 pesos, más de $27 se destinarán a programas sociales y pensiones en Paquete Económico 2027

Programas sociales, la prioridad del Gobierno. El Paquete Económico 2027 deja al descubierto la nueva ruta del gasto público, así como la forma en la que el Gobierno administrará el dinero de los mexicanos a lo largo del siguiente año.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el Paquete Económico ante la Cámara de Diputados, el cual corresponde al tercer paquete económico presentado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Composición del gasto público en 2027: Así se repartirán los recursos en México

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que por cada $100 pesos que gaste el Gobierno de México, alrededor de $27.30 pesos serán destinados a los programas sociales y pensiones, superando a los gastos dirigidos a obras públicas, pero ¿cómo se repartirá el dinero de los mexicanos?

¿Cuánto dinero se destinará a los programas sociales y pensiones?

Para el siguiente año, el Gobierno de México destinará $9.80 pesos para programas sociales por cada cien pesos , mientras que en las pensiones y jubilaciones invertirá alrededor de $17.50 pesos .

Otros gastos por cada $100 pesos en México:



$15 pesos - Costos financieros

$14.70 pesos - Participaciones federales

$5.30 pesos - Otros programas y proyectos de inversión física

$1.40 pesos - Nuevos trenes

$3.00 pesos - Inversión a Pemex y CFE

$33.30 pesos - Otros gastos.

El centro de investigación aseguró que la composición del gasto público del siguiente año revela claramente las prioridades fiscales del Estado mexicano.

La composición del gasto público 2027 revela las prioridades fiscales del Estado mexicano.



💸 Por cada $100 que gastará el Gobierno en 2027, $27.3 se destinarán a pensiones, jubilaciones y programas sociales, casi tres veces los $9.8 dirigidos a inversión física.



🔎 Mantente… pic.twitter.com/v688viBE8s — IMCO (@imcomx) September 9, 2026

¿Qué contiene el Paquete Económico 2027?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda, los llamados programas prioritarios concentrarán recursos por 1 billón 25.4 mil millones de pesos durante el próximo año.

La propuesta destaca además por otro elemento: No contempla nuevos impuestos, al mismo tiempo, Hacienda estima que los ingresos tributarios representarán 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El paquete parte también de una expectativa de crecimiento económico de alrededor de 2% para 2027, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

El Gobierno presentó su Paquete Económico 2027 con una fórmula repetida: gastar más de lo que recauda.



El presupuesto será de 10.6 billones de pesos, con un déficit de 3.9% del PIB y más presión fiscal sobre las empresas y los micronegocios.



El pronóstico oficial de crecimiento… pic.twitter.com/kvQ4S1DVBF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

¿Qué es el Paquete Económico y por qué es importante para México?

El Paquete Económico es el conjunto de proyectos legislativos y documentos fiscales que el Poder Ejecutivo presenta cada año al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación, en el que se define cómo es que el Gobierno del país obtendrá y gastará los recursos públicas durante el siguiente año fiscal.