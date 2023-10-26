¿Buscas un familiar en Acapulco? Ubícalos en los mensajes de vida de FIA

La llegada del huracán “Otis” a las costas de Guerrero significó una de las peores catástrofes de los últimos años en México tras alcanzar la categoría cinco en las primeras horas del miércoles 25 de octubre; tras golpear se presentaron cortes masivos en el suministro eléctrico, lo que dejó sin comunicación a miles de personas.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se dio a la tarea de contactar a las personas que se encuentran en Acapulco para ofrecer mensajes de vida a los familiares que han intentado comunicarse con ellos en las últimas horas y ante la caída de la señal no lo han logrado.

Mensajes de vida enviados por turistas y habitantes desde Acapulco

Personas varadas en Guerrero envían mensajes de vida a sus familiares

En las entrevistas realizadas le mandaron un mensaje a la familia Gutiérrez Portillo para externarles que se encuentra bien; entre lágrimas un locatario aseguró que Acapulco saldrá adelante y de paso le comunicó a su mamá, hermanos, sobrina e hijos que desde el kilómetro 17 no corre ningún riesgo.

Con la esperanza intacta, el señor Ricardo tomó la palabra y le pidió calma a su mamá y papá, pues están protegidos y a salvo.

“Soy Ricardo, estoy bien, estamos bien, gracias a Dios (…) hermanos, Nancy, Ángel, Tania, todos por favor, si nos ven... nos vemos pronto”.

Turista Luis Carlos Flores pide que lo saquen de Acapulco

Luis Carlos Flores habló para el equipo de FIA y resaltó que se encuentran evacuando a los adultos mayores, niños y el resto de población vulnerable. Al tiempo que hizo énfasis que no hay agua, ni comida y las líneas están interrumpidas.

“Todo quedó sobrepasado; nadie imaginábamos ni teníamos el antecedente de un categoría 5”.

Lista de personas incomunicadas en hoteles de Acapulco, Guerrero tras paso del huracán “Otis”

Recientemente se compartió la lista de personas que se encuentran incomunicadas en algunos hoteles de Acapulco, específicamente en el Mayan Palace y en el Princess, mismo que tuvo severas afectaciones por el huracán “Otis”. En la lista hay gente de Ciudad de México, Monterrey, Durango, Coahuila y Guanajuato.

Es importante señalar que ante la falta de comunicación la lista podría actualizarse en las siguientes horas, pues algunas personas que permanecen en los hoteles buscan la manera de trasladarse para juntarse con su familia, quienes no saben nada de ellos por el corte de suministro eléctrico que existe en la zona. A continuación las personas que se mantienen con vida pero sin la oportunidad de contactar a sus seres queridos.