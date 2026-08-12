Mexicano viajó a Japón con 200 lagartos dentro de calcetines; intentó hacer contrabando de “dragoncitos”

Un mexicano fue detenido por autoridades japonesas en el aeropuerto de Haneda, Tokio, estro tras descubrir que intentaba hacer un mega contrabando de lagartos al país, un total de 200 "dragoncitos" ocultos entre su equipaje; esto el pasado sábado 08 de agosto, cuando agentes aduanales inspeccionaron la maleta del sospechoso y encontraron los reptiles aprisionados dentro de 22 pares de calcetines.

De acuerdo con medios locales, el hombre fue identificado como Daniel Isaac Velasco Baltazar de 23 años, quien arribó a la capital nipona desde Corea del Sur, pero que, tras ser encarado por el Departamento de la Policía Metropolitana, admitió los cargos y confesó que planeaba comercializar con la fauna silvestre en un evento de reptiles, esto para obtener exorbitantes ganancias en el mercado negro asiático.

¿Cómo trasladó el mexicano a los lagartos?

Según las autoridades, la revisión de rutina en la terminal aérea la hicieron los inspectores de la Aduana de Tokio, quienes detectaron las anomalías en el equipaje. Al abrir la maleta, los agentes se quedaron impresionados al comprobar la forma en la que trasladaba a dichos ejemplares, la cual fue de la siguiente manera:



Cargamento masivo de 200 reptiles distribuidos y apretados dentro de 22 pares de calcetines

Lamentablemente, uno de los animales falleció debido al hacinamiento y falta de aire

El sospechoso adquirió a los reptiles en México, voló a Corea del Sur e intentó ingresar a Japón

Al menos uno de los reptiles falleció en el traslado debido al hacinamiento y falta de oxígeno.|The Jiji Press, Ltd

¿Cómo son los "dragoncitos mexicanos"?

El pasado 04 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) aseguró 13 de estos ejemplares que iban a ser enviados a Hong Kong, confirmando que estas especies son trasladadas constantemente al continente asiático por su singularidad. En esta ocasión, el mexicano que buscaba ingresar a Japón traía consigo al menos nueve especies que coinciden con el lagarto caimán arbóreo terrestre.

Estos reptiles son conocidos comúnmente como "dragoncitos" del sur de la Sierra Madre Oriental, pertenecientes al género Abronia, endémica de México y Centroamérica, donde habitan principalmente en bosques de niebla y zonas montañosas templadas.

Muchas de estas especies se encuentran amenazadas o en peligro de extensión, y su supervivencia está en grave riesgo debido a la pérdida de su hábitat natural y al intenso tráfico ilegal impulsado por el mercado de mascotas exóticas. Sin embargo, cuentan con protección internacional en el Apéndice II de la Convención CITES.

¿Por cuánto se iban a vender los "dragoncitos" en Japón?

El mexicano declaró que iba a obtener las siguientes ganancias de los "dragoncitos":



Costo de compra en México: Entre 59.65 a 80.10 pesos mexicanos

Entre 59.65 a 80.10 pesos mexicanos Valor comercial en Japón: Entre 10,685.95 pesos mexicanos por cada espécimen

¿Qué sanciones enfrenta el mexicano?

Aunque admitió la violación a las leyes aduaneras y de importación ilegal de fauna endémica, el sospechoso podría pasar cinco años en un centro penitenciario japonés y pagar una multa de 10 millones de yenes, o sea ás de un millón 56 mil pesos mexicanos.