La familia de las trillizas que sigue atrapada bajo los escombros tras el temblor en Colombia

Cuando el temblor de magnitud 7.4 sacudió a Colombia, cientos de personas estaban en el interior de sus casas, debido a que ocurrió a las 7:34 horas de la mañana. Tal es el caso de la familia Saavedra Caicedo y sus trillizas de 23 años: Ana María, Sofía e Isabela.

Las tres jóvenes, su padre Jairo Saavedra, su madre Vicky Caicedo y el tío Diego Caicedo, estaban en el interior del departamento en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, Valle del Cauca, cuando ocurrió la catástrofe.

Cómo ocurrió el colapso del edificio en Cali tras el sismo

Cuando empezó el movimiento telúrico, la familia intentó salir del inmueble para ponerse a salvo. Sin embargo, mientras bajaban por las escaleras, la estructura cedió y el edificio se desplomó con ellos en su interior.

Daniel Saavedra, familiar de las víctimas, explicó que la familia tuvo comunicación con las jóvenes un día antes del terremoto. También confirmó que una de las trillizas logró salir con vida, mientras otra murió y los equipos de rescate continúan buscando a Isabela.

“Nosotros tuvimos contacto con ellas un día anterior (...) Gracias a Dios una de ellas, una de las niñas, salió con vida, se encuentra bien gracias a Dios. Lamentablemente otra de las niñas falleció, pero estamos buscando sin parar a Isabela”, explicó Daniel Saavedra.

Labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes entre los escombros

Los rescatistas lograron sacar a Ana María Saavedra de los escombros el mismo día del temblor. La joven permanece internada en una clínica donde espera ser sometida a una cirugía. Su hermana Isabela continúa atrapada bajo la estructura colapsada, mientras familiares y cuerpos de emergencia mantienen las labores de búsqueda.

La magnitud de los daños dificulta el ingreso de los equipos y el avance de las labores de rescate. Daniel Saavedra señaló que los grupos deben aprovechar los momentos de silencio para localizar posibles señales entre los restos del edificio y evitar nuevos riesgos durante la operación.

Testimonios de familiares sobre el impacto del terremoto en Colombia

Familiares y amigos de la familia Saavedra solicitaron apoyo para acelerar el rescate de las personas que todavía permanecen bajo los escombros. Además de maquinaria especializada, pidieron solidaridad para acompañar a quienes enfrentan la emergencia y la incertidumbre por el estado de sus seres queridos.