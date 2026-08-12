Terror en pleno vuelo: Motor de avión se prende en llamas con 181 pasajeros a bordo

El motor de un avión se prendió en llamas en pleno vuelo poco después de haber despegado, causando que los 181 pasajeros que iban a bordo entraran en pánico al percatarse del fuego.

Uno de los viajeros captó el momento exacto en el que se ven las llamas en el avión comercial Boeing 737 de American Airlines, video que rápidamente se volvió viral en redes sociales por las impactantes imágenes.

Motor de avión se prende en llamas en pleno vuelo

Un avión comercial Boeing 737 de American Airlines tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia el pasado lunes 10 de agosto por una grave situación en pleno vuelo.

Y es que poco después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Myrtle Beach en Carolina del Sur, Estados Unidos, uno de los motores comenzó a prenderse en llamas, poniendo en riesgo la integridad de los 181 pasajeros y la de toda la tripulación.

De acuerdo a información compartida por CNN, decenas de aves chocaron contra el motor del avión comercial Boeing 737 de American Airlines, provocando que se incendiará a unos cuantos minutos de haber despegado.

La misma fuente recopiló declaraciones de testigos que se encontraban en la playa y que mencionaron lo siguiente: “Vi que se le pegaron pájaros, al menos en el motor del lado izquierdo”.

Aterrizaje de emergencia

El aterrizaje de emergencia del avión comercial Boeing 737 de American Airlines se llevó a cabo sin mayores contratiempos, por lo que se descartó que alguno de los 181 pasajeros haya resultado herido.

Los impactos de aviones contra aves es algo relativamente común en Estados Unidos, pues de acuerdo a informes de la Administración Federal de Aviación (FAA), en 2025 se registraron poco más de 24 mil colisiones.

Los restos de las aves que quedan en las aeronaves son captadas para hacerles estudios y determinar las condiciones que ocasionan los accidentes, posteriormente se diseñan nuevas estrategias de seguridad para salvaguardar la vida de los pasajeros y la de la fauna silvestre.

