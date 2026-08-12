Lenny protegió a su perrito hasta el final: muere joven abogada durante terremoto en Colombia

Solo bastaron unos segundos para que miles de vidas cambiaran para siempre y decenas de familias tuvieran que llorar la pérdida de un ser querido, como lo sucedido con Lenny Fernández, quien durante el terremoto de 7.4 en Colombia solo pensó en proteger a su perrito Salomón.

La joven abogada, oriunda de Pasto, Nariño, era conocida por su amor hacia los animales. Sin embargo, la mañana del lunes 10 de agosto quedó atrapada bajo los escombros del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Lenny Fernández murió protegiendo a su perrito en Cali, Colombia

De acuerdo con la información difundida en medios de comunicación, cuando comenzó el temblor, que hasta ahora ha dejado más de un centenar de muertos, uno de los primeros instintos de Lenny habría sido proteger a Salomón, su fiel compañero.

La joven quedó atrapada entre los escombros luego del colapso de parte de la estructura, y a pesar de que los equipos de rescate hicieron todo lo posible para sacar a decenas de personas con vida, la joven ya no contaba con signos.

Pero su sacrificio no fue en vano, porque Salomón permanecía con vida junto a ella, gracias a que el cuerpo de la abogada sirvió para cubrirlo de los escombros; según reportes, Lenny Fernández fue encontrada en una posición en la que parecía estar abrazando a su animalito.

¿Quién era Lenny Fernández?

Lenny Fernández era una abogada nacida en Pasto, Nariño, pero residía en Cali. Además de ejercer su profesión, era reconocida por ser activista en protección y bienestar de los animales.

Para quienes la conocieron, su amor por los animales era una parte importante de su vida, por lo que su historia no tardó en mover corazones; un acto de heroísmo puro a pesar de la tragedia.

Colombia entre escombros: aumenta cifra de muertos y heridos tras el terremoto

El movimiento telúrico de 7.4 que sacudió al sur de Colombia ha dejado ya un saldo de 190 personas muertas, según informó la Asociación de Ciudades Capitales.

Hasta ahora, se reportan más de 2 mil 500 heridos, además de graves daños materiales y decenas de edificios caídos; una tragedia que no se veía en el país desde hace años.