Terremoto en Colombia: Así funciona el Simulacro Nacional y el protocolo ante sismos

En Colombia existe un ejercicio que se realiza cada año para preparar a la población ante una emergencia: el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La idea es sencilla: estar preparados antes de que ocurra una emergencia real

En este ejercicio participan los 32 departamentos del país y se ponen a prueba diferentes escenarios, entre ellos sismos, inundaciones y otros desastres que puedan representar un riesgo para la población.

Pero la preparación no depende únicamente de este simulacro nacional

Cada colegio, institución pública o privada y centro de trabajo debe contar con su propio protocolo de emergencia; además, estos espacios deben realizar simulacros de manera periódica, al menos cada seis meses o una vez al año.

Los colegios también tienen que estar preparados para responder ante una eventual emergencia y participar en las actividades de prevención cuando se realiza la convocatoria nacional.

Así que, cuando Colombia realiza su simulacro, no se trata solamente de un ejercicio a nivel nacional: la preparación comienza desde cada escuela, oficina, institución y lugar de trabajo.

El objetivo es que, ante un sismo, una inundación u otro desastre, las personas sepan que existe un protocolo y estén familiarizadas con lo que deben hacer.

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