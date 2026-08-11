Terremoto en Colombia: Así funciona el Simulacro Nacional y el protocolo ante sismos
Tras el terremoto en Colombia, conoce cómo funciona el Simulacro Nacional, quién lo organiza y qué protocolos deben seguir escuelas, empresas e instituciones.
En Colombia existe un ejercicio que se realiza cada año para preparar a la población ante una emergencia: el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La idea es sencilla: estar preparados antes de que ocurra una emergencia real
En este ejercicio participan los 32 departamentos del país y se ponen a prueba diferentes escenarios, entre ellos sismos, inundaciones y otros desastres que puedan representar un riesgo para la población.
Pero la preparación no depende únicamente de este simulacro nacional
Cada colegio, institución pública o privada y centro de trabajo debe contar con su propio protocolo de emergencia; además, estos espacios deben realizar simulacros de manera periódica, al menos cada seis meses o una vez al año.
Los colegios también tienen que estar preparados para responder ante una eventual emergencia y participar en las actividades de prevención cuando se realiza la convocatoria nacional.
Así que, cuando Colombia realiza su simulacro, no se trata solamente de un ejercicio a nivel nacional: la preparación comienza desde cada escuela, oficina, institución y lugar de trabajo.
El objetivo es que, ante un sismo, una inundación u otro desastre, las personas sepan que existe un protocolo y estén familiarizadas con lo que deben hacer.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LENNY PROTEGIÓ A SU PERRITO HASTA EL FINAL: MUERE JOVEN ABOGADA DURANTE TERREMOTO EN COLOMBIA