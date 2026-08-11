Así reacciona el cerebro de los perritos cuanto te ven sonreír o enojarte; estudio revela qué pasa por su mente

Un nuevo estudio neurocientífico publicado en iScience, reveló fascinantes detalles sobre cómo entienden los perritos las emociones al observar los rostros de las personas. A través de una resonancia magnética, la investigación demostró que los "lomitos" no solo diferencian una sonrisa de un gesto enfadado, sino que su cerebro procesa la alegría humana como un estímulo altamente gratificante e identifica matices específicos entre sentimientos negativos como el miedo y la tristeza.

Este experimentó examinó a los perritos mientras estaban despiertos, a quienes les mostraron fotografías de caras humanas desconocidas con diversas expresiones, este análisis logró mapear la zonas exactas del cerebro canino que se activa ante cada gesto visto, confirmando que la conexión entre los lomitos y los humanos tiene un sustento biológico profundo que va más allá del adiestramiento.

¿Qué pasa cuando mi perrito me ve feliz?

Cuando un perrito ve un rostro humano alegre, su cerebro activa una respuesta intensa en el cerebro, específicamente en zonas vinculadas con el placer y la recompensa, impactando en ellos de la siguiente manera:



Efecto recompensa; ver a alguien sonreír "encendió" las mismas zonas al recibir comida o un premio

ver a alguien sonreír las mismas zonas al recibir comida o un premio Contacto visual; al ver una cara feliz, los perritos dedican mucho más tiempo a observar los ojos que la boca

¿Qué pasa cuando mi perrito me ve asustado o triste?

Aunque hasta ahora se pensaba que los lomitos solo clasificaban "caras buenas y malas", el estudio comprobó que sus patrones neuronales distinguen gestos negativos específicos de la siguiente manera:



Miedo vs tristeza; muestran patrones distintos para diferenciar un rostro triste de uno temeroso

muestran patrones distintos para diferenciar un rostro triste de uno temeroso Ira vs miedo; también lograron distinguir una cara molesta de una asustada

Aunque los perritos identifican el miedo con facilidad, la investigación no encontró diferencias neuronales claras al comparar rostros enojados contra tristes únicamente con fotografías, pues los lomitos necesitan ver el lenguaje corporal, ya sea cuerpo y tono de voz, para descifrar la molestia de los seres humanos. Asimismo, el miedo genera una reacción orientada al valor de supervivencia, generando una alerta biológica en ellos.

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¿Por qué este hallazgo cambia nuestra relación con los lomitos?

El descubrimiento confirmó que la convivencia de miles de años con la humanidad adaptó la estructura cerebral del perrito para interpretar la comunicación social con nuestra especie, revelando que su lado derecho del cerebro procesa principalmente las emociones humanas; asimismo la respuesta cerebral positiva detonó incluso ante caras de personas desconocidas, demostrando su habilidad para generar empatía con extraños.