“No sabían a dónde correr”; Fundación Kenovy colapsa por sismo en Colombia y pide ayuda para rescatar a sus animalitos

El reciente sismo en Colombia no solo dejó dolorosas pérdidas humanas y severos daños materiales, también golpeó duramente a la Fundación Kenovy, dedicada a rescatar animalitos en la región. Ubicado en una de las zonas afectadas por el movimiento del pasado lunes 10 de agosto del 2026, el albergue quedó reducido a escombros, dejando a decenas de perritos, gatitos y demás ejemplares sin un techo seguro.

Ante la emergencia, que obligó a declarar el estado de desastre natural, los encargados de la Fundación Kenovy lanzaron un llamado de auxilio urgente, pues los animales se encuentran asustados entre las ruinas y se buscan donaciones solidarias para seguirlos alimentando y protegerlos de la intemperie, esto con el fin de poder reconstruir sus vidas.

¿Qué pasó con la Fundación Kenovy tras el sismo en Colombia?

La tragedia tocó la puerta de quienes dedican su vida a salvar a estos seres indefensos, y tras el sismo de 7.4 grados a la escala de Richter, las instalaciones de la Fundación Kenovy sufrieron daños críticos los cuales fueron compartidos por sus cuidadores, quienes explicaron que los perritos experimentaron un terror profundo y no entendían por qué su hogar se venía abajo, mucho menos hacia dónde correr.

Hoy, el refugio quedó completamente destruido, sin embargo esperan que el cariño profundo por sus animalitos y las donaciones de las personas les permitan protegerlos entre los escombros en lo que reúnen la ayuda suficiente para reconstruir su hogar.

¿Qué necesitan los perritos afectados?

Para garantizar el bienestar de los animales, la organización compartió una lista de insumos de primera necesidad, en donde los solidarios pueden hacer desde aportaciones monetarias o en especie, como:



Alimento para perros y gatos

Transportadoras de todos los tamaños

Casas para perro y carpas

Medicamentos para atender emergencias

Materiales de construcción como tejas, bloques, cemento, arena, malla eslabonada y madera

¿Cómo hacer donaciones para salvar al refugio?

Quienes deseen cobijar a estos animalitos, pueden realizar aportaciones económicas directas para la compra de suministros y alimentos, a través de los siguientes medios de donación:



Nequi: 300 901 8232 - 310 283 8356

Daviplata: 300 901 8232

Bancolombia Ahorros: 912835785-72

Banco Caja Social: 24129850032

Banco Popular Ahorros: 500807801371

Llave / Tag Aval: @BPJVG492

Donaciones internacionales: Western Union: 01735600006060696

¿Cómo impacto el sismo en Colombia al país?

La crisis en la Fundación Kenovy ocurre en medio de una situación sumamente compleja para el país, donde el desastre natural ha dejado 181 personas fallecidas, mil 310 heridas, 153 estructuras colapsadas y seis aeropuertos con sus funciones suspendidas. La zona occidente y centro de Colombia se mantiene en estado de emergencia, mientras los rescatistas trabajan sin descanso para salvar a los sobrevivientes y apoyar a los más vulnerables.