VIDEO: Perrito es atropellado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; policías lo rescatan y entregan a su dueña

Un perrito fue atropellado mientras corría entre los carriles de la vialidad en el cruce de la avenida 5 de Mayo y Eje Central Lazaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras el accidente elementos de Tránsito de la Ciudad de México llegaron al lugar para ayudar al lomito, para resguardarlo y brindarle atención y poner a salvo hasta localizar a su deuña, quién se comprometió en llevarlo al veterinario.

Lomito fue atropellado en calles de la alcaldía Cuahutémoc; policías lo rescatan

La tarde de este miércoles 5 de agosto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, rescato a un perrito que fue atropellado por un vehículo mientras corría entre los carriles.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los oficiales se encontraban realizando sus labores de vialidad y seguridad en la esquina de la avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando vieron a un perrito que corría entre los carriles cuando fue atropellado.

Ante la situación, los oficiales se acercaron al lomito para resguardarlo y tranquilizarlo concaricias, tratando de ponerlo en un lugar más seguro. En ese momento se acercó una mujer quien dijo ser la duela del can.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | En calles del #CentroHistórico, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC rescató y resguardó a un perrito que fue atropellado por un vehículo, y le fue entregado a su dueña.



Los hechos… pic.twitter.com/t76GTIrnAn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 6, 2026

El perrito fue entregado a su dueña de 37 años, quien agradecio el apoyo de los oficiales y se comprometió a llevarlo con su veterinario para asegurarse que se encuentre completamente sano el perrito.